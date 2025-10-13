Uno de los jugadores más cuestionados de River tuvo una polémica actitud con los hinchas tras la derrota ante Sarmiento

Cuando el pitazo final de Sebastián Zunino decretó una nueva derrota de River en el Monumental, esta vez ante Sarmiento de Junín, el termómetro de la tribuna no dejó lugar a dudas: una silbatina atronadora despidió al equipo, que perdió seis de sus últimos siete partidos. En ese preciso instante, mientras el plantel asumía el golpe y se preparaba para “dar la cara” frente a su gente, un gesto individual rompió la escena colectiva y no pasó desapercibido.

El protagonista fue Paulo Díaz. Visiblemente invadido por la frustración del momento, el defensor chileno se encaminaba solo y a paso rápido hacia la línea de cal, dispuesto a ser el primero en refugiarse en el túnel de vestuarios sin saludar al público.

Sin embargo, una cámara alternativa de TNT Sports capturó la secuencia completa. Justo antes de abandonar el césped, Díaz advirtió que el resto de sus compañeros, lejos de imitarlo, se congregaba en el círculo central para afrontar juntos el clima caldeado y despedir al público. Fue entonces cuando el zaguero se dio cuenta de la situación y dio la sensación de recuperarse: frenó su marcha, giró y dio un par de pasos hacia el grupo, como si fuera a reincorporarse.

Pero fue solo un instante. En el momento en que sus compañeros alzaron las manos para reconocer a los hinchas en medio del descontento, el zaguero central, sin realizar el mismo gesto y todavía a algunos metros de resto del plantel, se dio media vuelta nuevamente y enfiló de manera definitiva hacia los vestuarios.

El detalle que agiganta la escena es que, en su apurada retirada, fue el primer futbolista en pasar por el costado de Marcelo Gallardo, quienes no intercambiaron mirada o gesto alguno. El entrenador, lejos de escapar al clima, se quedó al borde del campo de juego, esperando a la salida de cada uno de sus dirigidos para ser el último en abandonar la cancha. De todas formas, la imagen no es más que una radiografía del complejo presente riverplatense: un equipo golpeado que todavía no levanta cabeza.

La reacción de los hinchas de River a la actitud de Paulo Díaz

Poco tiempo fue el que necesitó el video para viralizarse a través de las redes sociales. Fue allí donde, bajo un contexto de profundo malestar de todo el público millonario, el no saludo del defensor chileno no pasó inadvertido, despertando nuevos cuestionamientos acerca de su presente futbolístico como de su ciclo completo en el club.

