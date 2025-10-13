A Lautaro Rivero, en los meses que tiene por delante, se le asoma la gran chance de seguir cambiando su vida. Es que tras haber sido transferido a River procedente de Central Córdoba en este 2025, fue recientemente convocado por Lionel Scaloni para los dos partidos amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de octubre.

Primero el duelo ante Venezuela que se llevó a cabo el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami -en el que no sumó minutos- y después el compromiso de este martes contra Puerto Rico en el Estadio Chase del Inter Miami (se espera que el cuerpo técnico albiceleste le de minutos para poder verlo en vivo y en directo en un partido).

Con lo cual, Lionel Scaloni, con el hecho de agregarlo en la nómina, le está dando la chance de meterse en el plantel de la Selección Argentina que irá a defender el título que obtuvo en Qatar en 2022 a los Estados Unidos, México y Canadá el año que viene.

Y como si eso fuera poco, su nombre ya empieza a ser vinculado con equipos importantes de Europa. Tales son los casos de Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur. Por lo menos, así lo reportó el portal ‘Esto es Atleti’, que refleja tanto el interés por parte de la comisión directiva del club colchonero para sumar al defensor a mediados del 2026 como la competencia que tendría en este sentido con el club inglés.

Aparentemente, Mateu Alemany, el nuevo director de fútbol profesional de la institución rojiblanca (que hace unos meses desarrollaba la misma tarea en el FC Barcelona), tiene entre los futbolistas a seguir a Lautaro Rivero. Aun siendo conscientes de la cláusula de 100 millones de euros que implantó River en su contrato firmado hasta 2028.

Atlético de Madrid seguiría apostando por los jugadores argentinos

Atlético de Madrid mantiene en su plantel la gran presencia de jugadores argentinos. A pesar de la salida de Rodrigo De Paul en el último mercado de pases, en septiembre se hizo la presentación de Nicolás González, quien de esta manera se sumó a Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso.

