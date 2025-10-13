No pasaba desde 1982: la preocupante racha que sufre River y enciende las alarmas tras caer con Sarmiento

La paciencia en River culminó. El murmullo creció, los cantos de aliento se cambiaron por los de exigencia y la silbatina unánime ratificó el profundo malestar de la hinchada. Los últimos minutos del partido contra Sarmiento en el Monumental fue la postal que resume el presente del equipo: un equipo sin respuestas futbolísticas y hundido en una crisis que ya se mete en los libros de historia negativos del club, al menos de las últimas cuatro décadas.

Los números sorprenden: el Millonario acumula seis derrotas en sus últimos siete partidos. El traspié comenzó con la doble caída ante Palmeiras (1-2 en la ida y 1-3 en la vuelta) en los cuartos de final de la Copa Libertadores. A partir de allí, el equipo entró en una espiral de la que no pudo salir: perdió con Atlético Tucumán (0-2), sufrió un golpe inesperado contra Deportivo Riestra (1-2) en su propio estadio, fue superado por Rosario Central (1-2) y el último mazazo fue su reciente derrota ante Sarmiento (0-1), nuevamente en Núñez.

En medio del panorama desolador, apenas asoma una victoria por la mínima (1-0) ante Racing en la Copa Argentina, carta que parece erigirse por sobre la tabla anual como la vía de acceso más sencilla a la Copa Libertadores 2026. Para conseguirlo, sin embargo, Marcelo Gallardo y compañía primero deberán acabar con uno de las peores seguidillas futbolísticas de River en la era moderna.

El precedente más cercano en la historia de River

Para encontrar un antecedente similar al que transita actualmente el Millonario, es necesario retroceder 43 años en el tiempo. Es que la última vez que River atravesó una racha idéntica fue en 1982, cuando entre el Torneo Nacional y la Copa Libertadores también cosechó seis derrotas en siete encuentros. Como frutilla del postre es que en aquella seguidilla el único triunfo también fue ante Racing. Increíble, pero real.

River perdió seis de sus últimos siete partido (Getty Images).

Pero los hitos negativos no terminan ahí. En el plano local, el equipo sumó su cuarta derrota consecutiva, igualando una marca que no se registraba desde el Clausura 2010, cuando con Ángel Cappa en el banco de suplentes perdió con Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s.

Las consecuencias de la racha negativa

Más allá del golpe anímico, la crisis tiene un impacto directo en los objetivos deportivos del club. En el Clausura, River se ubica en la quinta posición con 18 puntos, a cinco del líder, Riestra. De mantenerse, se vería obligado a disputar los octavos de final de los playoffs en condición de visitante. Como si fuera poco, además, en este momento se estaría dando un Superclásico frente a Boca (4°) en La Bombonera.

Sin embargo, la mayor preocupación pasa en la tabla anual y los boletos que entrega para la Copa Libertadores 2026. Habiendo sumado cero puntos de los últimos 12, River se estancó en las 49 unidades y se ubica tercero, en zona de repechaje, aunque pudiendo ser superado por Riestra (47), que aún tiene un partido pendiente. Esto último significaría caer a puestos de Copa Sudamericana. Es así como la Copa Argentina, donde se medirá ante Independiente Rivadavia en semifinales, se presenta como la bala de plata para asegurar un lugar en la máxima cita continental.

