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Mundial 2026

29 años y 7 días: el promedio de edad de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es el más alto de toda su historia

Lionel Scaloni presentó una convocatoria que pasó por primera vez en la historia la barrera de los 28 años.

La Selección Argentina con el promedio de edad más alto de su historia
© GettyLa Selección Argentina con el promedio de edad más alto de su historia

Este jueves fueron presentados los 26 convocados de la Selección Argentina para representar a la nación en el Mundial 2026 y buscar el bicampeonato del mundo. Curiosamente, el promedio de edad de estos 26 jugadores es el más alto de un combinado albiceleste en toda su historia.

Con Nico Paz, uno de los debutantes de la Scaloneta, como el representante más joven del seleccionado argentino en la lista de convocados, con 21 años, 8 meses y 20 días; y, lógicamente, Lionel Messi como el más experimentado, disputando su sexta Copa del Mundo con 38 años, 11 meses y 4 días, el promedio de edad total del plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 9 días, al momento de salir la lista.

Nico Paz y Messi, los dos extremos de la lista. (Getty)

Nico Paz y Messi, los dos extremos de la lista. (Getty)

En el plantel hay 10 jugadores que elevan el promedio de edad, con Messi (38), Otamendi (38), Rulli (34), Tagliafico (33), Dibu Martínez (33), Musso (32), De Paul (32), Paredes (31), Lo Celso (30) y Montiel (29 y 4 meses). En contraste, los 15 que están por debajo no son lo suficiente como para bajar un poco más el promedio, que es el más elevado de la historia, superando el récord previo del Mundial 2018, que estaba clavado en 28 años y 7 meses.

La edad promedio de los planteles argentinos de cada Copa del Mundo

  • Mundial 1930: 24,2 años
  • Mundial 1934: 25,1 años
  • Mundial 1958: 26,8 años
  • Mundial 1962: 25,2 años
  • Mundial 1966: 25,8 años
  • Mundial 1974: 26,3 años
  • Mundial 1978: 25,7 años *campeón*
  • Mundial 1982: 26,2 años
  • Mundial 1986: 26,5 años *campeón*
  • Mundial 1990: 27,1 años
  • Mundial 1994: 26,4 años
  • Mundial 1998: 26,1 años
  • Mundial 2002: 28,4 años
  • Mundial 2006: 25,6 años
  • Mundial 2010: 27,1 años
  • Mundial 2014: 28,5 años
  • Mundial 2018: 28,7 años
  • Mundial 2022: 28 años *campeón*

La edad de cada futbolista de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026

  1. Lionel Messi – 38 años, 11 meses y 4 días
  2. Nicolás Otamendi – 38 años, 3 meses y 16 días
  3. Gerónimo Rulli – 34 años y 8 días
  4. Nicolás Tagliafico – 33 años, 8 meses y 28 días
  5. Emiliano Martínez – 33 años, 8 meses y 26 días
  6. Juan Musso – 32 años y 22 días
  7. Rodrigo De Paul – 32 años y 4 días
  8. Leandro Paredes – 31 años, 10 meses y 29 días
  9. Gio Lo Celso – 30 años, 1 mes y 19 días
  10. Gonzalo Montiel – 29 años, 4 meses y 27 días
  11. Lautaro Martínez – 28 años, 9 meses y 6 días
  12. Lisandro Martínez – 28 años, 4 meses y 10 días
  13. Nahuel Molina – 28 años, 1 mes y 22 días
  14. Nico González – 28 años, 1 mes y 21 días
  15. Cristian Romero – 28 años, 1 mes y 1 día
  16. Exequiel Palacios – 27 años, 7 meses y 23 días
  17. Alexis Mac Allister – 27 años, 5 meses y 4 días
  18. Leonardo Balerdi – 27 años, 4 meses y 2 días
  19. Facundo Medina – 27 años
  20. Julián Álvarez – 26 años, 3 meses y 27 días
  21. José Manuel López – 25 años, 5 meses y 22 días
  22. Enzo Fernández – 25 años, 4 meses y 11 días
  23. Thiago Almada – 25 años, 1 mes y 2 días
  24. Giuliano Simeone – 23 años, 5 meses y 10 días
  25. Valentín Barco – 21 años, 10 meses y 5 días
  26. Nico Paz – 21 años, 8 meses y 20 días

Promedio de edad: 29 años, 6 días

En síntesis

  • El promedio de edad de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 6 días, al momento de salir la lista de convocados.
  • Lionel Messi, con años, 11 meses y 4 días, es el jugador más experimentado. Disputará su sexto Mundial.
  • Nico Paz, debutante, es el jugador más joven de la lista, con 21 años, 8 meses y 20 días.
Germán Celsan
Germán Celsan
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