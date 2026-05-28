29 años y 7 días: el promedio de edad de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es el más alto de toda su historia

Lionel Scaloni presentó una convocatoria que pasó por primera vez en la historia la barrera de los 28 años.

Este jueves fueron presentados los 26 convocados de la Selección Argentina para representar a la nación en el Mundial 2026 y buscar el bicampeonato del mundo. Curiosamente, el promedio de edad de estos 26 jugadores es el más alto de un combinado albiceleste en toda su historia.

Con Nico Paz, uno de los debutantes de la Scaloneta, como el representante más joven del seleccionado argentino en la lista de convocados, con 21 años, 8 meses y 20 días; y, lógicamente, Lionel Messi como el más experimentado, disputando su sexta Copa del Mundo con 38 años, 11 meses y 4 días, el promedio de edad total del plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 9 días, al momento de salir la lista.

Nico Paz y Messi, los dos extremos de la lista. (Getty)

En el plantel hay 10 jugadores que elevan el promedio de edad, con Messi (38), Otamendi (38), Rulli (34), Tagliafico (33), Dibu Martínez (33), Musso (32), De Paul (32), Paredes (31), Lo Celso (30) y Montiel (29 y 4 meses). En contraste, los 15 que están por debajo no son lo suficiente como para bajar un poco más el promedio, que es el más elevado de la historia, superando el récord previo del Mundial 2018, que estaba clavado en 28 años y 7 meses.

La edad promedio de los planteles argentinos de cada Copa del Mundo

Mundial 1930 : 24,2 años

: 24,2 años Mundial 1934 : 25,1 años

: 25,1 años Mundial 1958 : 26,8 años

: 26,8 años Mundial 1962 : 25,2 años

: 25,2 años Mundial 1966 : 25,8 años

: 25,8 años Mundial 1974 : 26,3 años

: 26,3 años Mundial 1978 : 25,7 años *campeón*

: 25,7 años *campeón* Mundial 1982 : 26,2 años

: 26,2 años Mundial 1986 : 26,5 años *campeón*

: 26,5 años *campeón* Mundial 1990 : 27,1 años

: 27,1 años Mundial 1994 : 26,4 años

: 26,4 años Mundial 1998 : 26,1 años

: 26,1 años Mundial 2002 : 28,4 años

: 28,4 años Mundial 2006 : 25,6 años

: 25,6 años Mundial 2010 : 27,1 años

: 27,1 años Mundial 2014 : 28,5 años

: 28,5 años Mundial 2018 : 28,7 años

: 28,7 años Mundial 2022: 28 años *campeón*

La edad de cada futbolista de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026

Lionel Messi – 38 años, 11 meses y 4 días Nicolás Otamendi – 38 años, 3 meses y 16 días Gerónimo Rulli – 34 años y 8 días Nicolás Tagliafico – 33 años, 8 meses y 28 días Emiliano Martínez – 33 años, 8 meses y 26 días Juan Musso – 32 años y 22 días Rodrigo De Paul – 32 años y 4 días Leandro Paredes – 31 años, 10 meses y 29 días Gio Lo Celso – 30 años, 1 mes y 19 días Gonzalo Montiel – 29 años, 4 meses y 27 días Lautaro Martínez – 28 años, 9 meses y 6 días Lisandro Martínez – 28 años, 4 meses y 10 días Nahuel Molina – 28 años, 1 mes y 22 días Nico González – 28 años, 1 mes y 21 días Cristian Romero – 28 años, 1 mes y 1 día Exequiel Palacios – 27 años, 7 meses y 23 días Alexis Mac Allister – 27 años, 5 meses y 4 días Leonardo Balerdi – 27 años, 4 meses y 2 días Facundo Medina – 27 años Julián Álvarez – 26 años, 3 meses y 27 días José Manuel López – 25 años, 5 meses y 22 días Enzo Fernández – 25 años, 4 meses y 11 días Thiago Almada – 25 años, 1 mes y 2 días Giuliano Simeone – 23 años, 5 meses y 10 días Valentín Barco – 21 años, 10 meses y 5 días Nico Paz – 21 años, 8 meses y 20 días

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Promedio de edad: 29 años, 6 días

En síntesis