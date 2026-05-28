29 años y 7 días: el promedio de edad de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es el más alto de toda su historia

Este jueves fueron presentados los 26 convocados de la Selección Argentina para representar a la nación en el Mundial 2026 y buscar el bicampeonato del mundo. Curiosamente, el promedio de edad de estos 26 jugadores es el más alto de un combinado albiceleste en toda su historia.
Con Nico Paz, uno de los debutantes de la Scaloneta, como el representante más joven del seleccionado argentino en la lista de convocados, con 21 años, 8 meses y 20 días; y, lógicamente, Lionel Messi como el más experimentado, disputando su sexta Copa del Mundo con 38 años, 11 meses y 4 días, el promedio de edad total del plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 9 días, al momento de salir la lista.
Nico Paz y Messi, los dos extremos de la lista. (Getty)
En el plantel hay 10 jugadores que elevan el promedio de edad, con Messi (38), Otamendi (38), Rulli (34), Tagliafico (33), Dibu Martínez (33), Musso (32), De Paul (32), Paredes (31), Lo Celso (30) y Montiel (29 y 4 meses). En contraste, los 15 que están por debajo no son lo suficiente como para bajar un poco más el promedio, que es el más elevado de la historia, superando el récord previo del Mundial 2018, que estaba clavado en 28 años y 7 meses.
La edad promedio de los planteles argentinos de cada Copa del Mundo
- Mundial 1930: 24,2 años
- Mundial 1934: 25,1 años
- Mundial 1958: 26,8 años
- Mundial 1962: 25,2 años
- Mundial 1966: 25,8 años
- Mundial 1974: 26,3 años
- Mundial 1978: 25,7 años *campeón*
- Mundial 1982: 26,2 años
- Mundial 1986: 26,5 años *campeón*
- Mundial 1990: 27,1 años
- Mundial 1994: 26,4 años
- Mundial 1998: 26,1 años
- Mundial 2002: 28,4 años
- Mundial 2006: 25,6 años
- Mundial 2010: 27,1 años
- Mundial 2014: 28,5 años
- Mundial 2018: 28,7 años
- Mundial 2022: 28 años *campeón*
La edad de cada futbolista de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026
- Lionel Messi – 38 años, 11 meses y 4 días
- Nicolás Otamendi – 38 años, 3 meses y 16 días
- Gerónimo Rulli – 34 años y 8 días
- Nicolás Tagliafico – 33 años, 8 meses y 28 días
- Emiliano Martínez – 33 años, 8 meses y 26 días
- Juan Musso – 32 años y 22 días
- Rodrigo De Paul – 32 años y 4 días
- Leandro Paredes – 31 años, 10 meses y 29 días
- Gio Lo Celso – 30 años, 1 mes y 19 días
- Gonzalo Montiel – 29 años, 4 meses y 27 días
- Lautaro Martínez – 28 años, 9 meses y 6 días
- Lisandro Martínez – 28 años, 4 meses y 10 días
- Nahuel Molina – 28 años, 1 mes y 22 días
- Nico González – 28 años, 1 mes y 21 días
- Cristian Romero – 28 años, 1 mes y 1 día
- Exequiel Palacios – 27 años, 7 meses y 23 días
- Alexis Mac Allister – 27 años, 5 meses y 4 días
- Leonardo Balerdi – 27 años, 4 meses y 2 días
- Facundo Medina – 27 años
- Julián Álvarez – 26 años, 3 meses y 27 días
- José Manuel López – 25 años, 5 meses y 22 días
- Enzo Fernández – 25 años, 4 meses y 11 días
- Thiago Almada – 25 años, 1 mes y 2 días
- Giuliano Simeone – 23 años, 5 meses y 10 días
- Valentín Barco – 21 años, 10 meses y 5 días
- Nico Paz – 21 años, 8 meses y 20 días
Promedio de edad: 29 años, 6 días
En síntesis
- El promedio de edad de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 6 días, al momento de salir la lista de convocados.
- Lionel Messi, con años, 11 meses y 4 días, es el jugador más experimentado. Disputará su sexto Mundial.
- Nico Paz, debutante, es el jugador más joven de la lista, con 21 años, 8 meses y 20 días.