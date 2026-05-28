932,2 millones de dólares: la cotización total del plantel argentino que eligió Scaloni para el Mundial 2026

El plantel de Argentina es el octavo más valioso de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni finalmente confirmó la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Estos jugadores serán los encargados de intentar conquistar el bicampeonato del mundo y la cuarta estrella para la albiceleste, una proeza que no se consigue desde Brasil en 1958 y 1962.

En cualquier caso, a partir de la confirmación de la lista, podemos empezar a evaluar varios aspectos de la Selección Argentina. Uno de ellos es el valor total del plantel, expresado en millones de dólares, y de acuerdo a los datos de la prestigiosa página Transfermarkt.

Basado en esto, el plantel de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 está valuado en 932,2 millones de dólares. Julián Álvarez y Enzo Fernández, ambos cotizados en 104,8 millones de dólares, son los futbolistas más valiosos del plantel a día de hoy, seguidos por Lautaro Martínez, valorado en 99 millones.

Julián y Enzo, los jugadores más valiosos de la Selección Argentina. (Getty)

El valor de los jugadores de la Selección Argentina

Julián Álvarez: 104,8 millones de dólares Enzo Fernández: 104,8 millones de dólares Lautaro Martínez: 99 millones de dólares Alexis Mac Allister: 93,1 millones de dólares Nico Paz: 75,7 millones de dólares Cristian Romero: 58,2 millones de dólares Giuliano Simeone: 46,5 millones de dólares Lisandro Martínez: 46,5 millones de dólares Valentín Barco: 40,7 millones de dólares Exequiel Palacios: 29,1 millones de dólares José Manuel López: 29,1 millones de dólares Nico González: 27,9 millones de dólares Thiago Almada: 23,2 millones de dólares Leonardo Balerdi: 20,9 millones de dólares Facundo Medina: 20,9 millones de dólares Lionel Messi: 17,4 millones de dólares Emiliano Martínez: 17,4 millones de dólares Rodrigo De Paul: 17,4 millones de dólares Nahuel Molina: 17,4 millones de dólares Gio Lo Celso: 11,6 millones de dólares Gerónimo Rulli: 9,3 millones de dólares Nicolás Tagliafico: 5,8 millones de dólares Leandro Paredes: 5,8 millones de dólares Gonzalo Montiel: 5,2 millones de dólares Juan Musso: 3,4 millones de dólares Nicolás Otamendi: 1,1 millones de dólares

Valor total: 932,2 millones de dólares

Las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia: 1,72 mil millones de dólares Inglaterra: 1,52 mil millones de dólares España: 1,47 mil millones de dólares Alemania: 1,16 mil millones de dólares Portugal: 1,12 mil millones de dólares Brasil: 1,05 mil millones de dólares Países Bajos: 970 millones de dólares Argentina: 932,2 millones de dólares Noruega: 682,4 millones de dólares Bélgica: 646,05 millones de dólares

*Incluye únicamente selecciones que ya confirmaron su lista de 26 convocados.

**Datos vía Transfermarkt.

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El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.

16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)

(Kansas City -Arrowhead Stadium) 16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)

(San Francisco – Levi’s Stadium) 22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)

(Dallas – AT&T Stadium) 23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)

(San Francisco – Levi’s Stadium) 27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)

(Kansas City -Arrowhead Stadium) 27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)

Síntesis

El plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026 está valuado en 932,2 millones de dólares.

Julián Álvarez y Enzo Fernández son los futbolistas más valiosos, cotizados en 104,8 millones de dólares cada uno.

El plantel de la Selección Argentina es el octavo más valioso del Mundial 2026.