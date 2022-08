Lionel Scaloni está a 110 días del desafío más grande de su vida: dirigir un Mundial con la Selección Argentina, llegando el conjunto albiceleste como uno de los máximos candidatos a levantar la tan preciada copa en Qatar. Sin embargo, con su sencillez característica, el oriundo de Pujato habló sobre como vive esta previa de la disputa mundialista en diálogo con el podcast conducido por Sebastián Varela del Río y Martín Reich, "La Selecta".

Contrariamente a lo que es costumbre en él al hablar mediáticamente solo en conferencias de prensa, en esta ocasión el DT de la Selección habló con los periodistas a cargo de este podcast y dejó varias perlitas, siendo su sorpresiva forma de afrontar la ansiedad mundialista una de las más resonantes en la extensa nota.

"No tiene mucho sentido pensar continuamente en el Mundial, falta mucho. Hay que seguir manteniendo la línea, pensar en los jugadores que están y en los que pueden llegar a pelear un lugar, porque cualquier imprevisto te cambia la planificación. Lógico que ya tenemos a los rivales marcados, sabemos quiénes son, los estamos mirando, analizando, pero tampoco podés estar tres meses continuamente mirándolos porque faltan muchos partidos y todavía puede cambiar todo. Hay que mantener los pies en el suelo: es lo más importante", comenzó el "Gringo", dejando en claro que a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo, aún no piensa en ello.

Además, Scaloni habló de su rol dentro del seleccionado al margen de tomar las decisiones técnicas, ya que lo hizo más relacionado a su labor de líder dentro del grupo: "Siempre fui muy extrovertido. Nunca tuve problemas de hablar delante de grupos. De hecho mi mayor virtud fue siempre estar en los grupos, ser positivo y hablar cuando tenía que hacerlo. Nunca me preocupó sentarme delante de un grupo y poder hablar como siempre lo hice: con franqueza, siendo directo, sin vueltas, porque al final a estos chicos le podés decir una mentira una vez pero a la segunda ya te marcan", sentenció.

Entre otras tantas cuestiones, el pujatense declaró orgullosamente sobre el sentido de pertenencia que tienen sus jugadores respecto a la Selección Argentina, así como el que él mismo tiene a la par: "El otro día fui a ver jugar a mi hijo vestido con la ropa de la Selección. No me parece mal que los jugadores hagan lo mismo, que vistan todo el tiempo alguna prenda del equipo. De hecho me parece positivo. Es lo que les pedimos desde siempre: compromiso, sentido de pertenencia, porque no es para siempre la Selección, es aprovechar el momento y quedarse lo más posible, que no se duerman porque detrás vienen otros", cerró. Como siempre, Lionel Scaloni está con los pies sobre la tierra.