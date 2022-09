El nivel de Agustín Rossi ha planteado varios debates en Argentina. El arquero de Boca se convirtió en un bastión para su club, que ahora pelea para renovarle el contrato a quien tiene hoy varios pretendientes en el extranjero.

Si bien parece que las partes se han acercado, el futuro del surgido en Chacarita es una incógnita. Sin embargo, de mantener este nivel, es seguro que será aún más considerado por la Selección Argentina en el corto plazo.

Alejandro Fantino, quien comenzó un nuevo programa lejos de ESPN, sugirió que el guardameta viaje a Qatar con el seleccionado nacional, al menos para aprovechar su habilidad en los penales. Además, fantaseó con un relato que se hizo viral en redes.

"Patea el argentino y lo hace. Entonces... 'Duelo de gigantes. Va Neymar, se toca la nariz. Increíble, que Rossi esté bajo los tres palos es increíble. No lo quiero ni mirar, semifinales frente a Brasil, espera Alemania en la otra parte. No quiero ni mirar, estoy muy nervioso. Rossi se escupe los guantes. El héroe de tantas noches en La Bombonera, se tiró al lado donde iba la pelota pero no la pudo sacar. Recordemos que ya tres veces la rozó con la punta de los guantes", abrió.

Para cerrar, en un éxtasis total, lanzó: "Será el momento para Neymar. Scaloni no lo puede ni creer, se dio vuelta, no quiere mirarlo. Va a tomar carrera Neymar. Argentina finalista o sigue en los penales. Repiquetea en el penal Neymar... ¡Rossi, Rossi, Rossi! Rossi a la derecha, Argentina finalista. ¡Rossi a la derecha, voló como siempre! Lo van a abrazar, el Dibu Martínez agarrado con Rossi".