Inglaterra devela su interés en los partidos de Argentina por el Mundial 2026

La BBC ya se aseguró dos de los tres partidos de Argentina de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

La BBC de Inglaterra transmitirá dos de los tres partidos de la Selección Argentina por la Fase de Grupos del Mundial 2026.
Tras el sorteo del pasado viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington D.C., las cadenas de televisación más poderosas del planeta avanzaron en las negociaciones con la FIFA para la transmisión de los distintos partidos que se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y como el certamen por primera vez en su historia estará conformado por un total de 104 enfrentamientos (en Qatar, por ejemplo, fueron 64), muchos de ellos a jugarse en simultáneo, las señales iniciaron un proceso de elección en función de prevalecer los encuentros de las selecciones de sus países y de los participantes más trascendentes.

Tal como hizo la BBC (British Broadcasting Corporation, fundado en 1922), principal medio de comunicación del Reino Unido, que, según el periódico Daily Mail, ya se aseguró los primeros tres partidos de la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, que serán frente a Croacia, Ghana y Panamá, en ese orden.

Pero no solo eso. El medio citado adelantó que el reconocido canal anunció que ya abrochó dos de los encuentros de la Selección Argentina por el Grupo J de la Copa Mundial, algo que va en línea con la publicación que ya realizó la BBC mediante todas sus vías disponibles, incluidas sus cuentas oficiales de redes sociales.

”Estamos ansiosos por traerles la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026. Desde los partidos eliminatorios de Inglaterra en vivo por BBC1 e iPlayer hasta los partidos decisivos de Escocia con Haití y Brasil y los partidos glamorosos con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Erling Haaland y más. Te traeremos el drama y el análisis de los momentos que importan”, se puede escuchar en la publicidad.

La última fecha de la Fase de Grupos se jugarán partidos en simultáneo

Al igual que en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, para evitar especulaciones, la FIFA designará el mismo horario de inicio para los partidos de la última jornada de un mismo grupo. Por eso, por ejemplo, Argentina vs. Jordania en Dallas y Argelia frente a Austria en Kansas, comenzarán los dos a las 22 horas de la Conferencia Oeste de los Estados Unidos.

En síntesis

  • La BBC aseguró la transmisión de dos partidos de Argentina en la Fase de Grupos.
  • El canal británico emitirá los duelos de Inglaterra ante Croacia, Ghana y Panamá.
  • La publicidad de la cadena destaca encuentros con Lionel Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo.
germán carrara
Germán Carrara

