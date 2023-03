La Selección Argentina de fútbol logró, el año pasado, consagrarse como campeón mundial en la Copa de Mundo de Qatar 2022. El combinado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Francia en una memorable final que terminó en los penales.

La albiceleste sacó a un pueblo entero a las calles y estas se coparon para recibir al plantel encabezado por Lionel Messi. Así llegó la tercera estrella para una nación a la que se le había sido esquiva dos mundiales atrás.

"Maradona, Messi y el Papa", fue la consigna del Mundial de Brasil 2014, cuando el seleccionado logró llegar a la final. Sin embargo, nuestro Francisco I parece no haber estado muy pendiente de lo ocurrido en la gran cita.

"No vi la final, estaba reunido. Fui a buscar algo y me dijeron que estaba ganando. Eso me hizo pensar una cosa que espero no haga ofender porque soy argentino también. Un poco nuestra idiosincracia. Vea los dos partidos, Holanda y la final con Francia. Comienza ganando y todos felices. Nos vamos al segundo tiempo y terminamos ganando los dos por un penal, por una casualidad", lanzó.

Luego, reflexionó: "Los argentinos tenemos eso, empezamos con entusiasmo y tenemos una cultura, yo la tengo, de dejar a la mitad. Como que vencemos antes de tiempo, nos cuesta terminar el perfil de las cosas. Es una reflexión mía, nada más".