Scaloni no se subió a la Scaloneta: "Me hinchan tanto con eso"

Termine como termine el ciclo, la Scaloneta será recordada por todo futbolero argentino. Esa Selección Argentina que empezó después de un oscuro paso de Jorge Sampeoli y que, con muchas caras nuevas y otras más conocidas, recuperó la ilusión todo un país. Lionel Scaloni, con su bajo perfil, se metió en el bolsillo a su público.

Cada vez que al DT le mencionaron el popular apodo de su equipo, intentó mantenerse al margen. Ayer, en su divertido cruce con el Gringo Cingolani, pasó lo mismo: "Gracias si fuiste vos el que puso el apodo. Me hinchan tanto los huevos con eso que ya hasta por momento me pone hasta nervioso".

El entrenador fue consultado sobre cómo hace para mantener la compostura ante la locura por la Scaloneta: "Simplemente ocupando el lugar que ocupo. No soy ni más ni menos que nadie. Entreno a un equipo de fútbol, intento que las cosas fluyen y vayan bien. No me pongo a pensar qué pasaría si sale mal o que tengo a todo un país detrás porque eso no me dejaría ser lo que soy".

"Soy consciente de que alguna vez las cosas pueden ir mal y hay que estar preparado para eso. Espero que la gente también esté preparada por si las cosas vienen mal y que sepan que siempre hay un después. Lo más importantes es lo que tiene la gente ahora: la ilusión de ver a la Selección. Eso es fundamental y ojalá dure", cerró Scaloni, manteniendo los pies sobre la tierra.