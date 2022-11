Los 8 titulares confirmados para el debut de Argentina vs. Arabia Saudita

Luego de un amistoso muy positivo, Lionel Scaloni encendió las alarmas hablando sobre el físico de algunos futbolistas y una posible modificación en la lista de la Selección Argentina. Si bien es muy difícil que esto último suceda, la realidad es que hay más de un jugador que no estará al 100% para el debut mundialista. Inevitablemente, eso obligará al DT a mantener dudas hasta último momento.

Pese a que Arabia Saudita es en los papeles el rival más accesible, no hay dudas de que la Albiceleste saldrá con su XI de gala, o lo más parecido a eso. Partiendo desde ahí y teniendo en cuenta los interrogantes, hay 8 jugadores que estarán en la alineación si no hay ningún inconveniente en el camino.

Emiliano Martínez será el arquero y ahí no hay discusión. En la defensa solo se puede garantizar la presencia de la dupla central titular, conformada por Cristian Romero (no estuvo vs. Emiratos por precaución pero llegará en condiciones) y Nicolás Otamendi. En los laterales aparecen las dudas: en la derecha (Molina/Montiel/Foyth) por cuestiones futbolísticas y en la izquierda (Acuña/Tagliafico) por las físicas.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul son indiscutidos en el mediocampo, pero la discusión pasa por el reemplazante de Lo Celso. Papu Gómez, Mac Allister, Enzo Fernández y hasta Guido Rodríguez (soltando a Paredes) pueden aparecer en ese sector.

El ataque no se discute: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María conforman un tridente ideal que se mantendrá en la mayor cantidad de partidos posibles, siempre y cuando el físico se los permita.

+ La formación de Argentina vs. Arabia Saudita, con dudas

Emiliano Martínez; Foyth/Molina/Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico/Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Mac Allister/Gómez/Fernández/Rodríguez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.