En el fútbol de hoy estamos acostumbrados a que un jugador tenga el trabajo de estar atento a lo que haga otro, presionarlo y demás, pero hace mucho que no se veía una marca personal como la de Héctor Castellanos a Lionel Messi en Argentina-Honduras. No fue la más efectiva, pero tuvo la labor de seguirlo a todos lados sin importar lo que estuviera sucediendo en el campo de juego.

Por eso, después del partido se animó a contar detalles de esa tarea. "El técnico me lo planteó el primer día de la convocatoria, lo trabajamos mucho. Se puso un jugador que es bueno con la pelota, Jhow Benavídez, con una pechera diferente y él tenía que tratar de copiar sus movimientos. Nos mostraron un partido de Leo (Barca-Girona) y teníamos que tratar de copiar lo que hacía él y su marcador", explicó.

"Un par de duelos le gané, aprovechando mi fuerza y velocidad. Pero era un duelo mental", agregó el hondureño, que también reveló que cruzaron palabras en los primeros minutos de acción en Miami: "Muy tranquilo, él me dijo: '¿De verdad me vas a seguir todo el partido?. Yo le contesté 'la verdad que sí, crack' y se sonrió. Quizás se fastidiaba pero no me dijo ninguna grosería".

"Yo me llevé la camiseta de Leo, gané mucho. Se la pedí al principio del partido y cuando terminó me la dio, ni se la tuve que volver a pedir. Hicimos contacto visual y me hizo señas y me la dio", dijo Castellanos destacando la humildad del 10. ¡No se olvida más!