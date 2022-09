La noticia sacude al mundo y quedará en la memoria colectiva como un suceso histórico a nivel internacional. Después de 70 años de reinado, uno de los más longevos de los que se tenga registro, Isabel II murió en su residencia de Balmoral durante la tarde de jueves en Gran Bretaña y todos los ojos del globo están puestos en el Palacio de Buckingham, con una cobertura mediática sin precedentes.

En época de redes sociales, la reacción ante acontecimientos de gran trascendencia histórica es masiva y abarca casi a la totalidad de los usuarios. Es por eso que, entre lamentos y posteos virales, en Twitter también hubo tiempo para vincular el deceso de la Reina con el fútbol y la Selección Argentina.

A pocas horas de que la Albiceleste disputara la Finalissima 2022 ante Italia, con un título mundial en juego, una pregunta sorprendió al DT en conferencia de prensa. "Esta semana se cumplen los 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte y como Reina de Inglaterra, con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración para la Reina de Inglaterra?", preguntó un periodista.

La consulta dejó confundido al entrenador oriundo de Pujato, pero de igual forma respondió con altura. "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice. Es fútbol esto. Lógicamente la felicito, ¿70 años? Bueno, perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca", expresó Lionel Scaloni ante una pregunta que lo descolocó por completo. Un recuerdo en un día más que particular para la historia mundial.