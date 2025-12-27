AFA impulsa su expansión global en enero: presentaciones de sponsors en Estados Unidos, Dubái y nueva línea aérea oficial

La Asociación del Fútbol Argentino continúa consolidando su posicionamiento internacional a través de AFA Global Expansion, su plan estratégico de crecimiento mundial, que durante enero de 2026 tendrá una intensa agenda institucional en mercados clave como Estados Unidos y Medio Oriente, integrando deporte, innovación, tecnología y negocios.

Con más de 100 sponsors en todo el mundo, AFA ampliará dicha red de alianzas estratégicas globales en la participación de dos eventos durante el primer mes del año: uno en Las Vegas y otro en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Además, se presentará un acuerdo con Latam en la que se la anunciará como nueva línea aérea oficial. Todos los detalles a continuación.

Las Vegas, CES 2026

En este marco, la AFA llevará adelante el evento “AFA Global Expansion – Las Vegas”, que se realizará el lunes 5 de enero de 2026, a partir de las 17:00 horas, en el Museum of Illusions – Las Vegas.

El encuentro se desarrollará en el contexto de CES (Consumer Electronics Show), la feria de tecnología más importante e influyente del mundo, que cada año reúne en Las Vegas a las principales compañías, líderes e innovadores de la industria tecnológica global.

Durante el evento, la AFA presentará oficialmente a Lexar, una de las marcas de tecnología más grandes y reconocidas del mundo, como Sponsor Global de las Selecciones Nacionales, en una alianza estratégica que refuerza el programa AFA Global Expansion y consolida el posicionamiento internacional de la marca en mercados estratégicos como los Estados Unidos y Medio Oriente.

La jornada contará con la presencia de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, quien compartirá la visión estratégica de AFA en materia de expansión internacional, desarrollo de marca y alianzas globales.

Asimismo, participarán destacadas leyendas del fútbol argentino y actuales integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo como Roberto Ayala y Walter Samuel. El evento será conducido por Sergio Goycochea.

Lexar, compañía tecnológica global nacida en los Estados Unidos y líder en soluciones de almacenamiento y memoria de alto rendimiento, acompaña a la AFA en este camino de expansión internacional, integrando deporte, innovación y tecnología a través de valores compartidos como la excelencia, el alto desempeño, la innovación constante y la visión a largo plazo.

Medio Oriente, Dubái.

Como parte de la Agenda Global Enero 2026, la AFA continuará su recorrido internacional con una agenda institucional en Dubái, uno de los principales hubs globales de negocios, innovación y tecnología, fortaleciendo vínculos con empresas y socios estratégicos y ampliando la presencia de la marca AFA en la región de Medio Oriente.

El 24 de enero presentará en esta ciudad el nuevo acuerdo con Prestige One, la compañía de real state mas importante de Dubai, dónde se darán a conocer los detalles de AFA Tower, el desarrollo inmobiliario que llevará adelante la compañía con la marca AFA.

Estas acciones forman parte del plan integral de expansión internacional de la AFA, que contempla alianzas estratégicas con compañías globales, presencia institucional en eventos de alcance mundial y una agenda activa orientada a conectar con nuevas audiencias, mercados y ecosistemas.

Nueva Línea Aérea

Por otra parte, y también durante enero, AFA presentará su acuerdo comercial con Latam Airlines, como nueva línea aérea oficial de las Selecciones Nacionales, pensando en el próximo Mundial.

De esta forma, durante las próximas semanas, AFA continúa su agenda de Expansión Global con 3 anuncios importantes que refuerzan el posicionamiento internacional que viene impulsando desde 2018, y que en febrero de este año llevará nuevamente el caso a Harvard Business School como caso de estudio internacional.