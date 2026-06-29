Alexis Mac Allister le rindió homenaje a Manu Ginóbili en plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El volante de la Albiceleste le agradeció a la leyenda su presencia en la victoria ante Jordania por la fase de grupos.

Sin complicaciones, la Selección Argentina superó la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. En Dallas, la Albiceleste cerró la primera etapa con victoria ante Jordania por 3-1 y con la presencia estelar de Manu Ginóbili en las tribunas del estadio.

El cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs lució la camiseta de Alexis Mac Allister durante el encuentro. Así, en su espalda llevó el número 20, el mismo con el que brilló en el campeonato de básquetbol más prestigioso del planeta.

Tras el encuentro y la victoria de Argentina, Mac Allister publicó una foto del ídolo argentino y le agradeció por haber acompañado al elenco de Lionel Scaloni en Texas, donde reside el bahiense.

“Primer paso completado. Seguimos soñando juntos. Nos vemos en Miami. Manu Ginóbili, visita especial en la tribuna. Siempre te quedó pintada la ’20’. Gracias por ser un ejemplo para los argentinos”, escribió el mediocampista de Liverpool en su cuenta de Instagram.

“¡Todo lo mejor, crack! ¡Abrazo enorme!”, respondió Ginóbili en la publicación, extendiendo los buenos deseos y acompañando su mensaje con el ’20’ que los une en un hashtag.

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Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

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