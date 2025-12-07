El viernes 5 de diciembre la FIFA realizó, en el Kennedy Center de la ciudad de Washington, el sorteo con el que repartió los seleccionados clasificados y los 6 cupos aún vacantes (a resolverse en marzo con el Repechaje de la UEFA y con el Torneo Clasificatorio Intercontinental) en los 12 grupos de la primera fase de la Copa del Mundo 2026.

Y 24 horas más tarde, la entidad que preside Gianni Infantino develó los días, horas y sedes de cada partido de la primera ronda y de la instancia a eliminación directa (que por primera vez en la historia comenzará con los 16vos de Final) del torneo que se desarrollará en 16 estadios distintos de Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

Al respecto, la Selección Argentina, que tendrá la tarea de defender el título que obtuvo el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, supo este sábado que enfrentará primero a Argelia en Kansas City y después a Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, sus compromisos correspondientes al Grupo J.

Y si bien no fue una noticia agradable para los hinchas argentinos que pretenden viajar desde el país a la Copa del Mundo, dado que las especulaciones hicieron creer durante meses que la Albiceleste disputaría sus primeros tres encuentros en Miami y en alguna otra sede de la Conferencia Este, el que sí festejó por esta confirmación fue Manu Ginóbili mediante sus cuentas de redes.

”Cuando ves que ARG jugará dos partidos de grupo en Texas!”, escribió Manu sobre un gif del actor Will Ferrell agitando los brazos. Claro, es que el legendario basquetbolista argentino, que ganó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, es ídolo total de los San Antonio Spurs, equipo de la ciudad homónima en donde el bahiense se quedó a vivir.

Publicidad

Publicidad

Y luego de tantos giros informativos, finalmente tendrá los partidos de Argentina contra Austria y Jordania a tan solo 400 kilómetros, cuando pensaba hacer más de 1800 para arrimarse a la Florida o a Nueva Jersey, en donde se supuso que serían dichos encuentros.

ver también El mensaje directo de Alan Varela a Lionel Scaloni para que lo lleve al Mundial 2026

ver también La frase de Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial que no cayó bien en Argelia

Cronograma de la Selección Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina, cabeza de serie del Grupo J, comenzará su defensa del título mundial con tres desafíos en Estados Unidos. El debut será el martes 16 de junio de 2026 enfrentando a Argelia a las 22:00 horas (Argentina) en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium).

Posteriormente, el equipo se dirigirá a Texas para jugar sus dos partidos restantes en el Dallas Stadium (AT&T Stadium). Allí se medirá contra Austria el lunes 22 de junio de 2026 a las 14:00 horas, y cerrará su participación en la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio de 2026 a las 23:00 horas (todos los horarios son de Argentina).

Publicidad