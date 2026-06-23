Manu Ginobili tras ver en vivo y en directo a Lionel Messi en el Mundial 2026: ”Un privilegio”

El partido que la Selección Argentina disputó ante Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue, de algún modo, un encuentro entre dos leyendas del deporte argentino: Manu Ginobili y Lionel Messi.

Es que el bahiense, que ya había anunciado su presencia en el partido de la Scaloneta mediante su cuenta de Twitter cuando se confirmó con el sorteo que vs. Austria y Jordania se jugaría en Texas, estuvo en uno de los palcos vip y fue ovacionado por el público albiceleste presente cuando las enormes pantallas del estadio lo enfocaron en uno de los palcos.

Y al respecto de lo que fue su experiencia como espectador de la Selección Argentina de futbol, Manu Ginobili se expresó nuevamente a través de las redes sociales: ”Hoy con la familia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de Argentina en un Mundial por primera vez y encima ver al 10 transformarse en el maximo goleador historico en Mundiales!!! Que privilegio!!!”.

Ademas, el día del debut contra Argelia, encuentro correspondiente a la primera fecha que se llevó a cabo en el estadio de Kansas City, Manu, que muestra estar pendiente del combinado nacional, exteriorizó su admiración, una vez más, para con Lionel Messi. ”Che, juega bien el pibito ese con el 10… Me gusta!”, ironizo.

Hoy con la flia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de ARG en un mundial x primera vez y encima, ver al 10 transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales!! Qué privilegio!! 🙏 pic.twitter.com/WMt8CzWByD — Manu Ginobili (@manuginobili) June 22, 2026

La Selección Argentina ya está en los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina no solo aseguró su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con su triunfo 2 a 0 ante Austria, sino que, gracias a la victoria de Argelia 2 a 1 ante Jordania, ya garantizó el primer puesto de la zona. Con lo cual, la Scaloneta ya sabe que disputará el primer encuentro de la instancia de eliminación directa el proximo 3 de julio en Miami contra el segunda del Grupo H.

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No obstante, debe cumplir con el calendario previsto por la FIFA en el sorteo que realizó el pasado 5 de diciembre en Washington. Por eso, aunque el resultado no cambiará absolutamente en nada la posición de la Albiceleste, este sabado 27 de junio jugará una vez mas en el AT&T de Dallas, en este caso, para medirse a Jordania, compromiso en el que se espera una rotación importante en el once inicial.

En síntesis