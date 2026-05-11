Cuándo entrega Lionel Scaloni la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El próximo jueves 11 de junio comienza la Copa del Mundo 2026 y es por eso que cada vez falta menos tiempo para que ultimen los detalles necesarios. En ese sentido, es prácticamente inminente que Lionel Scaloni dé a conocer los 26 futbolistas de la Selección Argentina que defenderán la corona en Estados Unidos, México y Canadá, tras la conquista en Qatar 2022.

Cabe recordar que, a exactamente un mes del inicio de la cita máxima, el entrenador reveló una prelista de 55 jugadores, de los que saldrán los protagonistas que viajarán a Norteamérica a representar a la Albiceleste. Sin embargo, bien se sabe que el director técnico debe hacer un recorte definitivo para quedarse únicamente con los elegidos para disputar el Mundial.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026, hay una fecha límite para anunciar la nómina de jugadores. En ese contexto, Scaloni tiene hasta el sábado 30 de mayo para revelar los convocados al Mundial, siendo esa la última fecha posible para que se conozcan los 26 citados de la Selección Argentina que irán en busca de un bicampeonato de la cita máxima.

Con este panorama sobre la mesa y luego de dar un primer indicio con los 55 protagonistas que incluyó en la prelista, el entrenador está próximo a hacer un recorte, el cual se espera que sea en los días venideros. Sin embargo, aún se desconoce si achicará el número de jugadores en dos instancias distintas o presentará el listado oficial de los que viajarán a Estados Unidos.

Lionel Scaloni y Pablo Aimar, cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Por obvias razones, Lionel Messi es el que más asegurado tiene su lugar, en lo que será su sexto Mundial consecutivo y se transformará en un nuevo récord en la historia del fútbol, aunque compartido con Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa, siempre y cuando finalmente también digan presente en la competición más importante del planeta a nivel combinados nacionales.

A su vez, vale resaltar que hay un total de 20 jugadores confirmados para la lista definitiva, a la espera de que se dé a conocer de manera oficial a través de los canales de la Selección Argentina. Como bien se puede adelantar, restan conocerse 6 lugares, que los pelean más de 30 protagonistas que buscan ser parte de la delegación de los vigentes campeones del mundo.

Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Uno por uno, los 20 jugadores con un lugar asegurado en el Mundial 2026

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

DATOS CLAVE

Este lunes, Lionel Scaloni reveló una prelista de convocados de 55 futbolistas .

reveló una de convocados de . El sábado 30 de mayo es la fecha límite para anunciar los citados al Mundial 2026 .

es la fecha límite para anunciar los citados al . Hay 20 jugadores asegurados, pero todavía restan definir 6 lugares en la nómina.