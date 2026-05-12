Las perlitas de la lista de 55 de Scaloni: demasiados jugadores, alegría por Beltrán y Aranda y sorpresa por Di María y Dybala

El DT de la Selección Argentina confirmó la prelista para el Mundial. Pudimos saber a qué futbolistas seguía y cuáles no le gustan para nada.

Perlitas de la lista de 55 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. A ver, por ejemplo, que haya seis arqueros me parece un montón. Creo que con Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán estábamos bien.

Por otra parte, cinco laterales derechos en la prelista de la Selección Argentina también me parece un montonazo. Evidentemente, es un puesto que al técnico lo preocupa. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Kevin Mac Allister, Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Sí, demasiado.

Después, por supuesto, están los nombres clásicos que van a ser titulares o los primeros suplentes. Y aparecen viejos conocidos de la vieja guardia como Guido Rodríguez, que hace mucho no es convocado, y Nico Domínguez, que está jugando bien en Nottingham Forest y tampoco viene siendo citado.

A muchos les sorprendió la presencia de Guido Rodríguez. (Foto: Getty)

Llega lo mejor de la lista de 55. A ver, por un lado, conocer la cocina, conocer la cabeza de Scaloni, el gusto del DT. A qué jugadores estaba siguiendo y a qué jugadores no estaba siguiendo. No está, por ejemplo, Maravilla Martínez, que se ve que no le gusta nada. Pero sí está Mateo Pellegrino, que tiene un gran futuro.

Y obviamente que a todos nos puso felices que esté Beltrán, que esté el pibe Aranda, que esté Milton Delgado, que esté el Diablito Echeverri. Todos son jugadores que, si no les da para ir a este Mundial, seguramente estarán en el próximo.

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Y el dato fuerte también es que en la lista de 55 no estén ni Paulo Dybala ni Ángel Di María. Ya sé que Fideo renunció y todo, pero que el entrenador ni siquiera se haya guardado la posibilidad de ponerlo, es fuerte.

Lo que sí, cada vez está más cerca la Copa del Mundo. El 30 de mayo, de estos 55 jugadores, solamente van a quedar los 26 elegidos por Scaloni.