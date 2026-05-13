Máximo Perrone podría ser el tapado de Lionel Scaloni en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial

El futbolista de Como 1907 cuenta con serias chances de formar parte de los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Luego de entregar la prelista con los 55 jugadores, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ultima detalles para dar a conocer a los 26 futbolistas que estarán convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que se disputará entre junio y julio de este año.

En este sentido, el DT oriundo de Pujato ya tendría a 23 de los 26 nombres en mente. Dentro de los restantes, podría darse una sorpresa debido a que Máximo Perrone, volante del Como 1907 de Italia, cuenta con chances de meterse y ser el tapado de esta nómina final.

Según pudo saber Bolavip, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez es bien considerado tanto por Scaloni como por su cuerpo técnico, y es por eso que pelea por un lugar para meterse dentro de los volantes y así disputar la primera Copa del Mundo de su carrera.

De cara al cierre definitivo de la lista, Perrone peleará tanto con Gianluca Prestianni como con Franco Mastantuono por un lugar. Por el momento es quien está ganando esta pelea debido a sus rendimientos en el elenco italiano. El ex River es el más relegado, ya que perdió terreno en Real Madrid y suma pocos minutos.

Así las cosas, los próximos partidos serán claves para el volante de Como 1907 para meterse en la lista definitiva. Por el certamen local se enfrentará ante Parma y Cremonese, con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera y meter a su equipo en la próxima UEFA Champions League.

Durante el curso 2025/26, el mediocampista de 23 años se convirtió en una pieza clave para el elenco comandado por Cesc Fábregas, que se encuentra en la sexta posición del certamen local y que llegó a la semifinal de la Coppa Italia, donde fue eliminado por Inter de Milán.

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Debido a este buen rendimiento, tanto en la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre del año pasado, como en la pasada de marzo, el surgido de las inferiores de Vélez fue llamado por Lionel Scaloni para ser seguido de cerca y sumó sus primeros minutos con la Selección Mayor.

Máximo Perrone en acción con la Selección Argentina. (Getty).

Su debut con la Albiceleste se dio el 14 de noviembre, cuando sumó 5 minutos en la victoria 2 a 0 frente a Angola en un amistoso. En aquella ocasión ingresó en lugar de Alexis Mac Allister. Por otro lado, también vio acción ante Zambia, cuando entró por Enzo Fernández.

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Los números de Máximo Perrone en la temporada

Durante la actual temporada, el volante de 23 años lleva disputados un total de 39 partidos, en los que marcó 3 goles y aportó 4 asistencias. Además recibió 9 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2893 minutos en cancha.

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