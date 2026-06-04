Ronald Koeman advierte a Argentina tras perder con Argelia: ”Juegan con el corazón”

El entrenador de la Selección de Países Bajos describió lo que vio en el amistoso en Róterdam del que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026.

Argelia, selección que será el primer rival de Argentina en la Copa Mundial 2026, este miércoles venció 1 a 0 a Países Bajos en Róterdam en uno de los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de junio, haciendo así un llamado de atención a aquellos que la consideraban un contrincante accesible para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Al respecto, el que describió al combinado que comanda Vladimir Petkovic fue Ronald Koeman, estratega del elenco neerlandés, en la conferencia de prensa posterior al sorpresivo resultado: ”Hubo cosas buenas esta noche, pero con el paso de los minutos, nuestro nivel bajó. No quiero culpar de todo a los numerosos cambios, porque Argelia hizo la misma cantidad. Sin embargo, estuvimos más desorganizados en la segunda parte y creamos menos ocasiones que en la primera”.

Por otro lado, como para que Lionel Scaloni tome nota, Koeman remarcó la resistencia defensiva y la estirpe de Argelia: ”Al no haber sellado la victoria en los primeros 25 minutos, en los que podíamos, y de hecho debíamos, marcar dos goles, terminamos perdiendo la compostura. Ellos tuvieron sus ocasiones de peligro, y nosotros también. Argelia demostró que no hay partidos amistosos. Selecciones como esta juegan con corazón, y eso es bueno. Es una valiosa lección. Espero que podamos aprender de ella”.

En cuanto a cómo golpeó el tropezón de local a tan pocos días del Mundial, el técnico de Países Bajos declaró: ”Dada nuestra categoría, tenemos que ganar este tipo de partidos, sobre todo en casa. Odio perder, y eso es precisamente lo que les acabo de decir a los jugadores. Cuando creamos cuatro ocasiones claras, tenemos que aprovechar una para facilitarnos mucho el partido. En la segunda parte, nos complicamos la vida y, por momentos, nos faltó agresividad, especialmente en los duelos divididos en el centro del campo. En ocasiones, fuimos demasiado blandos”.

🇩🇿⚽️ Anis Hadj Moussa



Take a bow son pic.twitter.com/JxpufkVdT0 — Algeria FC (@Algeria_FC) June 3, 2026

Y cerró: “Prefiero que juguemos un poco peor pero ganemos, porque la victoria siempre da cierta confianza. No, no hay pánico en absoluto, pero es el momento ideal para hacer los últimos ajustes”.

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El cronograma de Países Bajos en el Mundial 2026

La selección de Países Bajos disputará la fase de grupos del Mundial 2026 encuadrada en el Grupo F, abriendo su participación el domingo 14 de junio frente a Japón en el Estadio de Dallas. Su segundo compromiso será el sábado 20 de junio ante Suecia en el Estadio de Houston, cerrando esta primera etapa el jueves 25 de junio contra Túnez en un recinto por definir, con el claro objetivo de asegurar su clasificación a la ronda eliminatoria de 16vos que arrancará a finales de junio.

En síntesis