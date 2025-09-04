Es tendencia:
Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas: horario, posibles formaciones y canal

En el posible último partido oficial de Messi en el país, la Albiceleste recibe en el Monumental a un combinado Vinotinto que sueña con la clasificación al Mundial.

El probable once inicial de Venezuela ante Argentina

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo, Eduard Bello y Salomón Rondón.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Con la baja de último momento de Nicolás Tagliafico y por definir el reemplazante de Enzo Fernández, Lionel Scaloni apostaría por un equipo conformado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Por Bruno Carbajo

Messi y Rondón, las figuras de Argentina y Venezuela.
En un encuentro cargado de emoción y para el que el espectador debe llevar pañuelos, la Selección Argentina recibe a su par de Venezuela, este jueves desde las 20.30 en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias. Podría tratarse del último partido oficial de Lionel Messi en suelo albiceleste, mientras la Vinotinto sueña con dar un paso rumbo a la clasificación. El árbitro es el chileno Piero Maza y la transmisión está a cargo de Tyc Sports y Telefé.

El conjunto liderado por Lionel Scaloni ya tiene su boleto asegurado a la próxima cita mundialista. Marcha líder con 35 puntos, producto de un historial 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Será el último partido que disputen en el país y, posiblemente el último por los puntos de Messi. Cuando se baje el telón de las Eliminatorias (próximo martes ante Ecuador), la Albiceleste cerrará el año con una gira amistosa por Estados Unidos (vs. Venezuela y Puerto Rico) y una serie de compromisos ante Angola e India.

Venezuela, por su parte, se ubica séptima en la tabla de posiciones, con 18 puntos, ocupando el puesto de repechaje. En caso de obtener un resultado positivo en el Monumental podrían asegurarse jugar la reclasificación, aunque aspiran a meterse en el Mundial mediante un boleto directo. Definirán las Eliminatorias recibiendo a Colombia, quien le lleva cuatro unidades.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

