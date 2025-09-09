Brilla en Europa, no logró convencer a Scaloni en la Selección Argentina y espera volver a hacerse un lugar: “Cuando no está, uno se enoja”

Hace exactamente un año, de cara a la doble fecha de Eliminatorias que la Selección Argentina disputó ante Chile en el Estadio Monumental y ante Colombia en Barranquilla, Lionel Scaloni decidió hacer lugar en su convocatoria a un delantero que no había formado parte de su ciclo pero que venía destacándose a puro gol en el fútbol italiano.

Valentín Castellanos, que había fichado con Lazio un año antes procedente de Girona, recibió entonces la primera oportunidad de ser parte de La Albiceleste y el 5 de septiembre del año pasado pudo hacer su debut en el duelo que terminó con victoria 3-0 sobre el seleccionado chileno, ingresando minutos antes del final del encuentro por Julián Álvarez.

Ya en noviembre, volvió a ser parte de la convocatoria y a sumar otro puñado de minutos en el encuentro que terminó con derrota 2-1 ante Paraguay en Asunción. No llegó a sumar ni 10 minutos entre los dos encuentros de los que le tocó participar y en 2025, perjudicado también por una lesión, ya no le tocó regresar.

En la previa del último partido que disputará la Selección Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, ante Ecuador, Castellanos dialogó con DSports Radio sobre su deseo de volver a hacerse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni.

Valentín Castellanos fue elegido mejor jugador del partido entre Hellas Verona y Lazio.

“Siempre traato de trabajar en silencio y cuando me toque estar en la Selección voy a dar todo. Vestir esa camiseta es lo más lindo y a pesar de que uno se enoja cuando no está, hay que trabajar al máximo porque no es sencillo estar ahí”, manifestó el delantero que ya se estrenó como goleador de Lazio en una nueva temporada de la Serie A, marcando ante Hellas Verona el pasado 31 de agosto.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Uno entiende que viene de atrás, sabemos lo que somos como Selección: la última campeona del mundo. Laburo para estar siempre, estoy acá en Europa para poder estar. Por suerte pude cumplir el sueño de debutar. Son momentos en los que se te pasan muchas cosas por la cabeza”.

Debilidad por Messi

Aunque tuvo que esperar a su segunda convocatoria para compartir con Lionel Messi, quien previamente había estado lesionado, Castellanos recordó esa convivencia como uno de los mejores momentos que le tocó vivir, pero reconoció haberse quedado con una cuenta pendiente.

“Uno nunca piensa que va a llegar ese día. Nosotros crecimos en la era de Messi. Me emocionó muchísimas veces y poder tener la oportunidad de jugar con él un rato es algo que se disfruta mucho. Cuando debuté en la Selección, mis amigos, mi familia, me preguntaban qué hacía (Messi), qué comía; esas cosas son muy locas. En mi primera convocatoria que estaba él, vi que dejó sus botines en el baño, me fije que no haya nadie y los toqué“, confesó.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Es muy loco lo que transmite. Es una persona común y corriente. La humildad que tiene es increíble, a nosotros los más jóvenes nos trató re bien. Me gustaría que me haga la firma para tatuarmela. Lo tengo al Diego (Maradona) y me falta él”.

La oportunidad de llegar a River

Castellanos recordó también los sondeos que recibió de parte de River y no descartó la posibilidad de llegar al club en el futuro. “Miro fútbol argentino, me gusta ver a River, Boca, el otro día vi el clásico de Rosario. El sondeo de River estuvo ahí: en su momento me llamó Matías Biscay. Fue algo muy lindo que te quiera Gallardo y River. Si en algún momento se tiene que dar, se verá“, le dijo a DSports Radio.