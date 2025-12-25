Llegó con Franco Mastantuono a Real Madrid y en España aseguran que su presencia en el Mundial 2026 corre peligro

Aunque Real Madrid tiene una base sólida de estrellas consagradas, el club presidido por Florentino Pérez a menudo suma joya de alrededor del planeta para moldearlas a la medida del Merengue. Franco Mastantuono llegó este año en el marco de ese proyecto, pero hay otra joven promesa que también tiene enorme proyección.

Se trata de Dean Huijsen, defensor central nacido en Países Bajos que representa a la Selección de España por haber vivido en Mallorca desde pequeño. Con apenas 20 años, el zaguero de los blancos aspira a afianzarse en el club, pero también con la Roja.

Por ello, su principal objetivo en la actualidad es hacerse lugar en la lista de convocados de Luis De La Fuente para el Mundial 2026. Si bien tuvo continuidad con la camiseta de España desde 2024, Huijsen perdió terreno recientemente al ser baja por lesiones y hoy su presencia en la cita no asegurada.

Dean Huijsen, defensor de Real Madrid. (Foto: Getty)

Según adelantó Marca, De La Fuente llevará a cuatro defensores centrales al evento de Estados Unidos, México y Canadá. Con la Finalissima en el medio, no habrá más oportunidades para pruebas, por lo que los jugadores deberán ganarse el lugar con las actuaciones en sus equipos.

Aymeric Laporte y Robin Le Normand son los dos defensores centrales que el DT de España tiene mayormente en consideración, por lo que hay otros dos cupos para cuatro posibles integrantes: Pau Cubarsí, Dani Vivian, Cristhian Mosquera y el propio Huijsen.

Publicidad

Publicidad

El grupo de España en el Mundial 2026

La Roja, uno de los grandes candidatos a conquistar la Copa del Mundo en 2026, será cabeza de serie en el Grupo H, compartido con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Cabe recordar que los integrantes de esta zona se cruzarán en 16avos de final ante los del Grupo J, donde jugarán Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

ver también Baja en Real Madrid: Franco Mastantuono se libera de un competidor para 2026

En síntesis