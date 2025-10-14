Un convocado por Lionel Scaloni sufrió una lesión que lo deja prácticamente afuera del Mundial 2026

Las semanas pasan y la Selección Argentina va despejando dudas con respecto a los integrantes del plantel que llevará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para la cual ya faltan menos de 8 meses (el partido inaugural en el Estadio Azteca está pautado para el 11 de junio). En principio serán 26 cupos, salvo que los entrenadores resuelvan aumentar la cifra a 28 o 30 (habrá una votación en diciembre entre todos los técnicos de los seleccionados clasificados al certamen).

Lo cierto es que, en el caso puntual del combinado albiceleste, los jugadores que llevó Lionel Scaloni a Miami para los amistosos con Venezuela y Puerto Rico, son los que se posicionan con mayores chances para conformar la nómina final que se debe dar a conocer en mayo (aún sin fecha precisa difundida a los medios por la FIFA).

Incluso, se da prácticamente por hecho que las últimas pruebas que realizará el técnico de la Selección Argentina (tal como lo está haciendo en el presente con jugadores como Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José López) serán en los amistosos de noviembre (serían Angola y Marruecos), puesto que en marzo, lo más probable, es que se dispute la Finalissima con España, partido al que Scaloni aspira llegar con el grupo con el que se presentará en el Campeonato Mundial.

Con este panorama, uno de los futbolistas que estuvo durante el camino de la Scaloneta en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas tiene un pie y medio afuera. Se trata de Valentín Castellanos, que se presentó con la celeste y blanca por última vez en noviembre del 2024 (vs. Paraguay y Perú) y que después, por una lesión muscular, no pudo ser incluido para los duelos con Uruguay y Brasil en marzo último.

Resulta que el delantero de la Lazio de Italia sufrió una rotura de grado 2 en el recto femoral del muslo derecho, motivo por el que le diagnosticaron 6 semanas de inactividad. Es decir, ya no tiene chances de pelear la convocatoria para los compromisos de la fecha FIFA de noviembre (del lunes 10 al martes 18), los partidos con los que el cuerpo técnico argentino quiere definir la lista de convocados, tal como se describe anteriormente.

Asimismo, Castellanos, evidentemente, quedará cada vez más atrás de su principal competidor en la carrera por ser el tercer centrodelantero por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez, que es José López. El atacante del Palmeiras fue incluido para los encuentros con Venezuela y Ecuador en septiembre y se espera que sume minutos este martes con Puerto Rico, siendo así, hoy por hoy, el máximo candidato para completar los cupos que Scaloni dispondrá para la zona ofensiva.

Lionel Scaloni dejó en evidencia que José López lo está seduciendo para llevarlo al Mundial 2026

”El Flaco no voy a decir que nos sorprendió, porque ya lo veníamos viendo, pero dio un salto importante el último tiempo. Es un buen jugador, que puede dar mucho más. Si todo va bien, va a tener la oportunidad de jugar”, expresó en conferencia de prensa Lionel Scaloni respecto a José López, gran candidato para quedarse con una de las plazas de la lista de citados para la Copa del Mundo 2026.

