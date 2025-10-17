Es tendencia:
Exequiel Palacios respaldó a Gallardo en medio de la crisis de River: “La situación va a cambiar”

El Tucu debutó en Primera de la mano del Muñeco y supo dejar su huella antes de emigrar al fútbol europeo en 2020.

Por Lautaro Toschi

Exequiel Palacios
Contemplando sus dos ciclos, Marcelo Gallardo lleva casi diez años como entrenador de River. En esta década fueron 49 los juveniles surgidos de las Inferiores que tuvieron la chance de debutar en Primera bajo sus órdenes y uno de los más destacados fue Exequiel Palacios. El Tucu tuvo su estreno allá por el 2015, empezó a tener un rol importante en 2017 y ya para 2018 era prácticamente irremplazable.

Calidad, pelota al piso, marca, buen pase, llegada por sorpresa al área rival y sacrificio, todo eso le aportó Exequiel Palacios al River de Gallardo y, cuando se marchó del club a comienzos de 2020 para jugar en Bayer Leverkusen, dejó un vacío difícil de llenar. En las últimas horas, el Tucu dialogó con Marca y respaldó a Marcelo Gallardo en medio de un presente complicado en el Millonario.

Palacios afirmó: “Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí. No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar“.

Palacios en la final de Madrid ante Boca. (Foto: Getty).

El Tucu elogió a Echeverri

Otro de los canteranos talentosos de River es Claudio Echeverri, quien en el último mercado de pases llegó a Bayer Leverkusen para ser compañero de Palacios. El Tucu llenó de elogios al Diablito y lo eligió como el jugador que más le llamó la atención de los que arribaron recientemente: “Lo tenía visto de la selección juvenil y de River. Es un jugador que me gusta por la potencia que tiene. Creo que al Leverkusen le va a dar muchas alegrías”.

Palacios y el orgullo de estar en la Selección Argentina

Soy privilegiado de poder estar en la selección porque Argentina continuamente sigue sacando jugadores. El listón está muy alto, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien y estar ahí entre esos 23 ó 24 jugadores para mí es un orgullo, siempre lo dije. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un hueco en la lista para el Mundial“, afirmó el mediocampista.

ver también

¿Lo ve a Messi en el Mundial 2026?

Palacios se refirió a la presencia de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo: “Nos sigue sorprendiendo día a día. Soy un privilegiado de poder compartir equipo, entrenamiento, cena, charla, cualquier cosa, lo que sea, en la Selección, con el mejor del mundo. Lo veo bien, con ganas. Hay que aprovechar hasta el final que él esté con nosotros en la Selección“.

ver también

ver también

Lautaro Toschi

