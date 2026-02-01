En Inglaterra están enloquecidos con Enzo Fernández: ”Lo que mejor sabe hacer es rescatar al Chelsea”

Enzo Fernández, sin dudas, viene siendo la máxima figura del Chelsea. El futbolista de la Selección Argentina no solo es el dueño de la mitad de la cancha, sino que, como si fuera poco, le aporta sus goles al equipo que desde principios de enero comanda Liam Rosenior. Ya van 6 tantos y una asistencia en las últimas 10 presentaciones.

La más reciente fue en el segundo minuto de descuento para lo que fue la victoria sobre el West Ham United 3 a 2, en lo que en definitiva se trató de la quinta victoria en los últimos 6 partidos por la Premier League. Es decir, 15 puntos sobre 18 que le permitieron a los Blues remontar y escalar posiciones (ahora se ubica cuarto con 40 unidades).

Y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación de Inglaterra se rindieron ante los pies de Enzo Fernández, tanto por su actuación como por su gol sobre el final. ”El Chelsea remontó un 2-0 en contra para vencer al West Ham gracias a un gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido”, resaltó Express.co.uk.

Asimismo, el portal mencionado calificó con un 8 al ex River y explicó: ”Se adaptó mucho mejor al rol más avanzado que ha desempeñado en ausencia de Cole Palmer. Al principio parecía un poco perdido, pero una vez más apareció en la frontal del área para hacer lo que mejor sabe hacer: rescatar al Chelsea con un golazo”.

Por su parte, The Standard, ya considera al campeón del mundo en Qatar 2022 como la máxima figura del conjunto de Londres en lo que va del curso 2025/2026: ”Podría decirse que es el jugador de la temporada del Chelsea, Enzo Fernández, quien ganó el partido”.

Además, la Premier League, en su sitio web oficial, también destacó la participación del jugador argentino: ”Enzo Fernández anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido y el Chelsea se recuperó notablemente de una desventaja de 2-0 en el medio tiempo para vencer al West Ham United por 3-2”.

Alejandro Garnacho, la contracara de Enzo Fernández

El que dio un paso atrás fue Alejandro Garnacho, que inició el encuentro con el West Ham como titular, pero con el 2 a 0 desfavorable al término de los primeros 45 minutos Liam Rosenior decidió reemplazarlo por Joao Pedro. Luego vino la épica remontada, por lo que el ex Manchester United quedó bastante expuesto con su bajo nivel.

