La Albiceleste cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 el próximo sábado a partir de las 23 horas ante Jordania en Dallas.

Una de las grandes fortalezas de la Selección Argentina es la unión de su grupo. El plantel que representa a la Albiceleste cuenta con la base de los campeones del mundo de Qatar 2022, con algunas incorporaciones que parece ser que se acoplaron de gran manera a la dinámica del plantel. Claudio Tapia siempre ocupó un rol importante en el grupo.

Más allá de ser el presidente de la AFA, Chiqui habitualmente se hace presente en las concentraciones, se reúne con los futbolista, juega al truco y también participa de los asados, que suelen ser una costumbre antes de cada uno de los partidos en este Mundial 2026.

El propio Chiqui Tapia compartió en sus redes sociales cómo fue el asado previo al duelo del próximo sábado ante Jordania por la tercera jornada del Grupo J del Mundial. El máximo mandatario de la AFA publicó un video con Lautaro Martínez, Dibu, él mismo y también con Giuliano Simeone como protagonistas.

La cumbia de fondo, Dibu poniendo las provoletas en la parrilla, Giuliano probando la carne, el mismo Chiqui Tapia y Lautaro Martínez dando vuelta los cortes de carne son algunas de las escenas del video que pudieron disfrutar los fanáticos de la Selección Argentina.

El video de la intimidad del asado de los campeones del mundo

Tercer asado con la banda en Kansas City 🔥😎 pic.twitter.com/JLnHqbgIYq — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 26, 2026

La probable formación de Argentina vs. Jordania

Si bien resta la confirmación de Lionel Scaloni, Argentina rotará ante Jordania y se estima que el equipo inicial será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico Paz; Julián Alvarez.

Publicidad

DATOS CLAVE