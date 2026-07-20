¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras la Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina terminó su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio. Y si bien no pudo sostener la corona que había conseguido en Qatar 2022, llegó a la Final y se adjudicó un honorable segundo puesto, luego de caer 1 a 0 con España en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

A partir de ahora comenzará un nuevo ciclo, en el cual hay dos grandes dudas a resolver. La primera es saber si Lionel Messi continúa siendo parte del combinado nacional. Y la segunda, que surgió de la conferencia de prensa posterior al desenlace en el torneo que se desarrolló en Norteamérica, tiene que ver con la decisión de Lionel Scaloni de seguir o no en el puesto de entrenador.

Dicho nuevo proceso ya está resaltado en el calendario. Será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre por fecha FIFA, en la cual la Selección Argentina tendrá la opción de disputar hasta cuatro partidos amistosos (por primera vez, la FIFA une las fechas de septiembre y octubre para dar mayor descanso a los futbolistas).

En principio no hay novedades en relación con los rivales y las sedes en las que la Albiceleste se presentará como nuevo subcampeón mundial. No obstante, si sigue la línea de lo que fueron los partidos de exhibición desde Qatar 2022 a la fecha, podría jugar nuevamente en los Estados Unidos, en Asia o, en su defecto, en el propio suelo argentino.

Argentina se adjudicó el segundo puesto en el Mundial 2026. Getty Images.

Las fechas de Argentina hasta la Copa América 2028

La Selección Argentina jugará hasta cuatro partidos amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre próximos. Luego, antes de fin de año, tendrá la opción de disputar otros dos encuentros más entre el 9 y 17 de noviembre.

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Ya después en 2027, a la espera de que Conmebol brinde especificaciones con respecto a las Eliminatorias o a un nuevo torneo que pueda reemplazarlas (teniendo en cuenta que para el 2030 Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas por ser anfitrionas), tiene fijado presentarse en marzo, junio, septiembre/octubre y noviembre.

Después llegarán los meses de marzo y mayo del 2028, justo en la previa de la Copa América (que muy probablemente se vuelva a desenvolver en la Conferencia Este de los Estados Unidos) a llevarse acabo a partir de mediados de junio hasta mediados de julio.

En síntesis

La Selección Argentina se consagró subcampeona mundial tras perder 1-0 el 19 de julio.

se consagró subcampeona mundial tras perder 1-0 el 19 de julio. Lionel Messi y Lionel Scaloni mantienen en duda su continuidad en la selección nacional.

mantienen en duda su continuidad en la selección nacional. Hasta cuatro amistosos disputará el equipo entre el 21 de septiembre y 6 de octubre.