Combativo mensaje de Nico González tras perder la final del Mundial: "Nos envidian"

Nicolás González, futbolista que tuvo la oportunidad de ser titular en la Selección Argentina para la final del Mundial ante España, pero que no logró hacer pesar su velocidad en la búsqueda de jugar de contragolpe, expresó con un mensaje en redes sociales sus primeras sensaciones tras la derrota sufrida en New York.

“¿Qué si duele? Claro que duele y muchísimo. No hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos”, comenzó escribiendo el jugador que deberá resolver su futuro, pues está a la espera de si Atlético de Madrid se decide a comprar su ficha o si por el contrario deberá reincorporarse a Juventus.

El tono del mensaje se volvió después más combativo, dejando en claro que al grupo de futbolistas le llegó todo lo que se habló durante la competencia y especialmente en la previa de la final. “Estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Por eso nos miran y nos envidian”, disparó.

Y concluyó: “Estamos orgullosos de todos y agradecido siempre por el apoyo de cada uno de ustedes. Como país tenemos que estar con la cabeza en alto. Siento que dejamos al país en lo más alto del mundo. Agradecerles de corazón a los 47 millones y feliz por el gran mundial que hicimos. Eternamente gracias”.

De regreso en el país

Nicolás González fue uno de los futbolistas que viajó con la delegación directo a Ezeiza para tener el primer contacto con los hinchas argentinos tras el Mundial, participando de un emotivo y multitudinario recibimiento que fue prueba del vínculo indisoluble que supo generar el equipo de Scaloni.

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Los otros futbolistas que arribaron en ese vuelo fueron Dibu Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Thiago Almada y José Manuel López.

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