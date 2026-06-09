Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Islandia por el amistoso previo al Mundial

Será el primer partido de fútbol que se disputará desde la fundación del recinto, que tiene una capacidad mayor a la de los habitantes de la ciudad.

La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni afronta este martes 9 de junio su segundo y último partido de preparación para el Mundial. Su rival será Islandia, que no logró clasificar al certamen FIFA, y el horario de inicio está programado para las 22.00.

Como adelantó el DT en la conferencia de prensa que brindó el lunes, muchos de los futbolistas que no tuvieron acción ante Honduras estarán en condiciones de sumar minutos, entre ellos Lionel Messi. Otros que el cuerpo técnico podrá evaluar son Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, futbolistas que compiten por un lugar en el lateral derecho.

Para el duelo ante Islandia, la Selección Argentina se trasladó a Auburn, en Alabama, donde está ubicado el Jordan-Hare Stadium, con capacidad para 88.000 espectadores. Ubicado dentro del campus de la Universidad de Auburn, es la casa de los Tigres, equipo de fútbol americano que la representa en la NCAA.

Fundado en 1939, el recinto debe su nombre a Ralph “Shug” Jordan, quien se destacó como jugador y entrenador de fútbol americano, básquet y béisbol, y que con los Tigres de Auburn logró la marca de victorias más importante de toda su historia. Fue con su última remodelación, en 2023, que alcanzó su capacidad actual superior a los 88 mil espectadores.

El encuentro entre la Selección Argentina e Islandia marcará un acontecimiento histórico en sí mismo para el Jordan-Hare Stadium, porque será la primera vez que se celebrará allí un partido de fútbol. Cabe destacar que Auburn tiene una población de 80 mil habitantes, menor a la capacidad de su estadio.

Vista del Jordan Hare Stadium.

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La probable formación de Argentina

Para salir a jugar en Auburn, Lionel Scaloni tendría decidido alinear a Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Cuándo debuta la Selección en el Mundial?

El estreno de Argentina en el Mundial será una semana después de su último amistoso, el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Data clave

Lionel Messi sumará minutos en el partido amistoso de Argentina ante Islandia.

sumará minutos en el partido amistoso de Argentina ante Islandia. Jordan-Hare Stadium recibirá su primer partido de fútbol este martes 9 de junio.

recibirá su primer partido de fútbol este martes 9 de junio. Debut en el Mundial de Argentina será el 16 de junio contra Argelia.