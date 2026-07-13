El antecedente del árbitro de Argentina vs. Inglaterra que alegra a Messi

Ismail Elfath fue designado por FIFA para el duelo de semifinales y ya sabe lo que es arbitrar en un partido con el astro argentino.

La Selección Argentina ya tiene entre ceja y ceja a Inglaterra, su próximo rival en el Mundial 2026. En una nueva edición de este clásico del fútbol, los equipos se enfrentarán nada menos que por un lugar en la gran final del MetLife Stadium de Nueva York.

Para calentar motores, FIFA dio a conocer este lunes que Ismail Elfath será el árbitro del encuentro. El estadounidense de 44 años y de origen marroquí estará encargado de impartir justicia en el choque entre argentinos e ingleses, que seguramente será de alto voltaje.

El norteamericano ya actuó en un puñado de partidos de Lionel Messi, sobre todo en la MLS, incluyendo dos dobletes, uno este año ante Orlando City. Sin embargo, hay un antecedente inolvidable para el argentino: su primer título con Inter Miami.

La noche en la que las Garzas levantaron la Leagues Cup por primera vez ante Nashville SC, Ismail Elfath fue el árbitro. Messi anotó un gol en los 90 minutos y luego Inter Miami se consagró campeón en una infartante definición por penales que culminó 11-10.

Messi en la conquista de la Leagues Cup. (Foto: Getty)

Los partidos de Ismail Elfath en el Mundial 2026

Fase de grupos – Países Bajos 2-2 Japón

Fase de grupos – Uruguay 0-1 España

Octavos de final – Brasil 1-2 Noruega

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La terna arbitral de Argentina vs. Inglaterra

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

Datos clave