Los gestos que no se vieron de Jordan Pickford a la hinchada argentina en el gol de Anthony Gordon

El arquero de Inglaterra se tomó los genitales mirando hacia la hinchada argentina en el festejo del gol de Anthony Gordon.

La hostilidad entre Argentina e Inglaterra se respiraba desde horas antes del pitazo inicial a cargo de Ismail Elfath. Incluso, a apenas instantes de que empezara a rodar la pelota en el campo de juego del Estadio de Atlanta, las provocaciones de un lado y del otro a los himnos contagiaron a los jugadores de rencores, de modo tal que salieron a disputar la semifinal de la Copa del Mundo con una agresividad un tanto elevada del nivel habitual.

Quizás por esa bronca contenida por el ”que no salta es un inglés” que sonó desde los cuatro costados del majestuoso recinto en el que se definió uno de los cupos para la Final de este domingo 19 de julio durante la entonación del himno del país británico fue lo que lo impulsó a Jordan Pickford a reaccionar de la manera que lo hizo.

Resulta que los fotógrafos presentes, así como también parte de la transmisión oficial, captaron al arquero de la Selección de Inglaterra tomarse sus genitales frente al sector en donde se ubicaba el grueso de hinchas argentinos tras el tanto marcado por Antonhy Gordon a los 10 minutos del complemento, lo que en definitiva se trató de la ventaja transitoria por 1 a 0.

Incluso, a Pickford también se lo vio burlarse de Alexis Mac Allister en una de sus atajadas anteriores a los goles que registraron Enzo Fernández primero y Lautaro Martínez después, a los 86 y 92 minutos, respectivamente. De ahí que el Cuti Romero, que no da puntada sin hilo, le gritara el empate en la cara.

El momento en el que Pickford se toma los genitales frente a la hinchada argentina.

Jordan Pickford: de la dedicatoria al llanto por la eliminación del Mundial 2026

A Jordan Pickford se lo vio romper en llanto tras el pitido final que decretó la eliminación de la Selección de Inglaterra de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que tenía en sus manos la ilusión de romper una racha del combinado británico que ya acumula 60 años (la última vez que salieron campeones fue en 1966).

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Ahora, tanto Pickford como Thomas Tuchel y el resto del plantel intentarán cortar con esta tendencia en la Euro 2028, en la que serán uno de los anfitriones junto a Escocia, Gales, Irlanda del Norte y República de Irlanda. Cabe aclarar que Inglaterra nunca se consagró como campeón de su continente.

En síntesis