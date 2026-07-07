El desahogo de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina frente a Egipto: “Esto es el Mundial”

Luego de sacar adelante un partido complicado, el astro rosarino se mostró emocionado y agradecido por el esfuerzo de sus compañeros.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina consiguió una clasificación histórica en el Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Egipto para avanzar a los cuartos de final. La Albiceleste caía por dos tantos, pero lo remontó de la mano de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Luego de los interminables festejos y visiblemente emocionado, el capitán de Argentina dialogó con TyC Sports y compartió sus sensaciones sobre el trabajado triunfo que mantiene vivos a los campeones del mundo en esta edición.

“Felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0. Muy emocionante poder haberlo dado vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando de igual manera. Muy igualado todo, pero muy felices”, comenzó Messi.

Y siguió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Siempre digo que este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol de Cuti rápido, todavía nos queda tiempo. Pudimos darlo vuelta y en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir estando, disfrutando del pase y ojalá sigamos”.

¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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Así, Messi consiguió desahogarse tras un angustiante partido en el que erró un penal que hubiese servido para el 1-1 parcial en el primer tiempo. En el complemento tuvo revancha al anotar el 2-2, que significó su 21° festejo en los Mundiales.

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Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni esperan ahora por el vencedor entre Suiza y Colombia para enfrentarlos el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.

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