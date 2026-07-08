Tras la victoria ante Paranaense, Arruabarrena advirtió sobre el mercado de Boca: “Tengo carita de bueno, pero soy exigente”

El Vasco debutó con triunfo en el amistoso y presionó a la dirigencia a la espera de más incorporaciones.

En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Rodolfo Arruabarrena inició este martes un nuevo ciclo como entrenador de Boca Juniors. Fue victoria por la mínima en el amistoso ante Athletico Paranaense con un golazo de Lautaro Blanco desde media distancia.

De esta manera, quitándose del camino este compromiso, el Xeneize ya tiene en el horizonte la reanudación oficial del segundo semestre, el 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina.

Tras encontrarse con las primeras sensaciones con respecto a su equipo, Arruabarrena se refirió a la situación de Boca en el mercado y lanzó una advertencia para la dirigencia del club, que busca más caras nuevas para el plantel.

“Estamos hablando con el presidente, sé que el club se está moviendo. Sabemos que el mercado es largo. Ha habido algún que otro caso en que a Boca le piden más dinero que a otros. El club está trabajando, el presidente está en contacto, al Chelo lo tengo todos los días. Tengo carita de bueno pero soy exigente y bastante cabeza dura”, explicó el DT a ESPN.

Y dejó en claro cuáles son sus objetivos: “En cuanto a resultados, tenemos que salir campeón. Sabemos que tenemos un semestre complicado si lo hacemos bien. Cada tres o cuatro días en estos dos meses podemos estar jugando. Tengo buenos jugadores, espero poder armar un buen equipo”.

El único refuerzo confirmado para Boca

En lo que va del mercado, el Xeneize solo abrochó la incorporación de Leandro Lozano, que ya debutó este martes ante Athletico Paranaense. Además, Álvaro Montero, que acaba de terminar su participación en el Mundial con Colombia, se acerca para el puesto de arquero.

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