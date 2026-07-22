Oscar Ruggeri tras la Final del Mundial 2026: ”No estuvimos a la altura de lo que fue España”

El Cabezón se sinceró sobre lo que fue la Final de la Copa del Mundo y opinó de las teorías conspirativas que trascendieron en las últimas horas respecto a la actitud de los jugadores argentinos.

La Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre la Selección Argentina y España fue el último domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Sin embargo, se sigue jugando en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales con comentarios de todo tipo.

Entre ellos, uno que repercutió en las últimas horas en Argentina con una fuerza impensada. Una supuesta orden que recibió el plantel que comanda Lionel Scaloni para no ir en busca del trofeo, algo que despuntó de un video en el que se lo ve a Leo pidéndole a sus compañeros que se olvidaran de todo y que jugaran al fútbol.

De esa sola frase se despuntó una teoría en relación con la transparencia con la que se llevó a cabo la final. Al respecto, el que marcó su postura fue Oscar Ruggeri, actual panelista de ESPN y campeón y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 e Italia 1990.

”Después de las cosas que escuché decidí venir. Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi que esta final hay que perderla. Es de locos que alguien pueda pensar que le vayan a decir eso”, comentó el Cabezón en la edición de F90 de este miércoles 22 de julio.

🔥🇦🇷 “Yo no iba a venir pero después de las cosas que escuché… nos subestiman a los jugadores de futbol. Es de locos que alguien piense que le puedan decir a Messi que había que perder la final. Hay que reconocer que nos ganaron bien” – Oscar Ruggeri https://t.co/CMs5CvyC0Z pic.twitter.com/ESa1eZHduc — PaseClave (@paseclave__) July 22, 2026

Además, en referencia puntualmente al partido, Oscar Ruggeri agregó: ”Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España. Pero si vamos atrás, con Inglaterra, eso fue increíble como se la llevó puesta. Era el partido que esperábamos todos. De ahí a decirnos que hasta acá llegamos, hay que perder. Leí de boludo, que me pongo a leer, hasta acá llegamos por el Mundial de Italia, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco lo que está pasando. No nos subestimen a los jugadores. Dejensé de joder”.

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Se cumplió una semana de la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Este 22 de julio se cumple una semana del punto más alto de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata ni más ni menos que del triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra en la Semifinal que se llevó a cabo en Atlanta. Enzo Fernández y Lautaro Martínez sellaron un resultado que había empezado a favor de los británicos a causa de un gol de Anthony Gordon.

En síntesis