Video: Lionel Messi podría ganar el premio al Gol del Año en la MLS

Lionel Messi está enfocado en lograr el título que tanto persigue el Inter Miami: el de campeón de la Major League Soccer. El primer paso para lograrlo tras la Fase Regular, en la que las Garzas terminaron en el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, es vencer al Nashville en los duelos ida y vuelta por los Octavos de Final (24 de octubre y 8 de noviembre).

Pero además, la Pulga podría llevarse otros dos premios del campeonato estadounidense que marcan el gran momento que está transitando a sus 38 años y a menos de 8 meses de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a la cual, a caso, todavía no le ha confirmado su presencia.

Uno puede ser el premio al goleador de la Major League Soccer 2025, puesto que se ubica en la cima de la clasificación con 29 goles en 28 partidos (sus principales perseguidores son Denis Bouanga de Los Angeles FC con 24 anotaciones en 31 compromisos y Sam Surridge del Nashville con la misma cantidad de gritos, pero en 34 cotejos).

Y el otro, al del Gol del Año en la liga, gracias al tanto que le anotó al CF Montreal el pasado 5 de julio, en la goleada del Inter Miami 4 a 1. Ese día, en el Estadio Saputo, Leo anotó dos goles, mientras que el resto los convirtieron Tadeo Allende y Telasco Segovia.

Tweet placeholder

Vale mencionar que el gol de Messi está nominado junto a otros 15 goles de diferentes futbolistas y que la votación está abierta al público desde el lunes 20 de octubre hasta el viernes 24 del mismo mes en el sitio web oficial de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

El camino que intentará realizar el Inter Miami hacia el título de la MLS

El Inter Miami de Javier Mascherano chocará con el Nashville en los Octavos de Final de los Play Off de la Major League Soccer. Si sortea este escollo, se verá las caras con el ganador del cruce entre Cincinnati y Columbus Crew. Y luego en Semifinales se mediría con Philadelphia Union, Chicago Fire, Orlando City, Charlotte o New York City FC. Una vez superada esta instancia se enfrentaría al ganador de la Conferencia Oeste en la Final.

ver también Las impresionantes cifras de Lionel Messi tras su última lesión que lo acercan al Mundial 2026