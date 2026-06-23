El hermano de Bilardo compartió la reacción del DT a los goles de Messi en el Mundial 2026: “Ve los partidos”

El entrenador campeón del mundo está atento a la participación de la Albiceleste acompañado de su familia.

Con 5 goles en los primeros 2 partidos del Mundial 2026, Lionel Messi agiganta su huella en la Selección Argentina. Mientras las principales figuras del fútbol llenan de elogios al astro, Carlos Salvador Bilardo, detrás del televisor, también es testigo de las nuevas hazañas del rosarino.

A pesar de que el entrenador campeón del mundo en 1986 atraviesa un delicado estado de salud y lleva años alejado de los medios, su hermano Jorge reveló en las últimas horas que está atento a la actualidad de la Albiceleste en la cita mundialista.

“Los ve los partidos. Se queda mirándolos, se sonríe y nada más. No habla mucho porque ya es difícil a esta altura. Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo 3 o 4 años cuando estaba con Diego. Si pudiera Carlos le diría sos un fenómeno”, compartió en declaraciones a Super Deportivo Radio.

“El otro día, cuando Messi hizo los tres goles, se reía. Seguramente si se encuentran se dan un abrazo y tomarían unos mates”, se extendió Jorge e imaginó una reunión entre dos de los máximos ídolos de la Selección Argentina, dentro y fuera del campo.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

La actualidad de Bilardo y el recuerdo de Maradona y Russo

“Está en una situación en la que vos le decís ‘¿cómo están los jugadores?’, y te responde ‘sí, están bien’ y nada más. Todo así, muy corto o no responde. Está bravo ahora. Hace tres o cuatro años que está bravo”, compartió Jorge sobre sus días en pleno Mundial.

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Y volvió a dar detalles sobre cómo se enteró de la partida física de Maradona y Russo: “Lo de Diego se dio cuenta, porque hay muchas banderas, y preguntó ‘¿qué pasa que hay tantas banderas de Diego?’ Ahí le dijimos que falleció. Y también le dijimos lo de Russo, cuando pasó, y medio que lagrimeó ahí un poquito, porque él lo quería mucho a Miguel”.

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