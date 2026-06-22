Lionel Messi quebró 4 récords Guinness ante Austria: “Estamos presenciando historia”

El delantero gritó otros dos goles y ya lleva 5 en esta edición para agigantar su figura en los Mundiales.

A dos días de cumplir 39 años y en su sexta edición en el Mundial, Lionel Messi volvió a dejar al planeta con la boca abierta con sus dos goles en la victoria de la Selección Argentina ante Austria. El astro depositó a la Albiceleste en 16avos de final y continúa rompiendo todas las marcas.

Su actuación en el partido de este martes generó una infinidad de reacciones en las redes sociales y hasta la cuenta del Libro Guinness de los récords se tomó un minuto para graficar lo imponente de la figura de Messi a través de las estadísticas.

Es que el argentino quebró 4 nuevas marcas históricas en la Copa del Mundo de la FIFA que tienen que ver con los dos goles de esta tarde, la cantidad de partidos jugados en el evento, las victorias y los minutos en cancha.

Los 4 récords que rompió Messi ante Austria

Mayor goleador histórico de los Mundiales: 18 (Superó a Miroslav Klose, con 16).

Más partidos disputados en Mundiales: 28 (Estiró su marca).

Más victorias en Mundiales: 18 (Superó a Klose, con 17).

Más minutos en Mundiales: 2.489 (Superó a Paolo Maldini, con 2.217).

Argentina, clasificado a 16avos de final

Con las victorias ante Argelia y Austria, el elenco comandado por Lionel Scaloni aseguró su presencia en la próxima ronda. El próximo sábado, a las 23, cerrará la fase de grupos ante Jordania en Dallas.

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