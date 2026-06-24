El máximo accionista de Atlético de Madrid apuntó con dureza contra Barcelona y Julián Álvarez: “Creen que pueden ningunearnos”

Miguel Ángel Gil Marin fue crítico tanto de las declaraciones del delantero desde Estados Unidos como del proceder del club culé.

En Atlético de Madrid cayeron como una bomba las declaraciones que realizó Julián Álvarez luego de la victoria de la Selección Argentina 2-0 sobre Austria, cuando consultado por su futuro el delantero dijo que “lo mejor para todos es una transferencia” que le permita, además, cumplir su sueño.

La última referencia lo conectó de inmediato con Barcelona, aunque no es el único club interesado en su fichaje, porque se sabe que siendo muy chico lo planteó como un objetivo que le gustaría poder cumplir en algún momento de su carrera.

En el club Colchonero ya están cansados de tener a los culés merodeando desde hace más de una temporada y por esa razón evalúan demandarlo. Pero además, su principal accionista Miguel Ángel Gil Marin se refirió con dureza tanto a la conducta del Barça como a las declaraciones del jugador con el que tienen contrato firmado hasta junio de 2030.

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián. Él tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros. No queremos transferir sus derechos”, dijo el directivo en entrevista con la Agencia EFE.

Sin haber sido todavía influyente en el Mundial, Julián Álvarez es tema de debate constante en España.

Y agregó: “Es un gran jugador y queremos tenerlo con nosotros. El Barcelona nos falta el respeto. Creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad le están mostrando al mundo es una forma de actuar que los define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados”.

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Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid hace dos años, tiene contrato hasta junio de 2030 y el club no tiene ninguna intención de dejarlo salir si no es a través del pago de una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Así se lo hicieron saber formalmente al Real Madrid, después que presentara una oferta de 150 millones por su fichaje.

Denuncia ante FIFA

El propio Miguel Ángel Gil Marin anunció que Atlético de Madrid presentará ante la FIFA una denuncia contra Barcelona por “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”.

Data clave

Julián Álvarez expresó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona.

expresó públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona. 500 millones de euros es la cláusula de rescisión fija que exige el club “Colchonero”, tras haber rechazado una oferta de 150 millones del Real Madrid.

es la cláusula de rescisión fija que exige el club “Colchonero”, tras haber rechazado una oferta de 150 millones del Real Madrid. Una denuncia ante la FIFA será presentada por el Atlético de Madrid contra el Barcelona por negociar de forma ilegal con un jugador con contrato hasta junio de 2030.