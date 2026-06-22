Atlético de Madrid cruzó a Barcelona por Julián Álvarez y le puso un precio imposible: “No será transferido”

El delantero hizo público su deseo de vestir la camiseta blaugrana y el Colchonero le cierra la puerta.

Tras una nueva victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Julián Álvarez revolucionó el mercado de pases del fútbol europeo. En zona mixta, la Araña pidió ser transferido de Atlético de Madrid a Barcelona y sus palabras no tardaron en impactar en España.

El delantero del Colchonero confirmó que les pidió a los dirigentes del club madrileño que negocien con el club catalán para poder cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana. Pero sus palabras no cayeron para nada bien en su equipo actual.

Según las declaraciones publicadas por el periodista Fabrizio Romano y el medio español As, una fuente de Atlético de Madrid disparó contra la dirigencia de Barcelona y les advirtió que no les venderán al jugador y que la única alternativa es la cláusula de rescisión.

“No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona. O paga la cláusula o nada”, dijeron desde el Atleti, que dejan en claro que solo dejarán ir al argentino por los 500 millones de euros estipulados en su contrato, una cifra imposible para el fútbol actual.

Atlético de Madrid, que compró a Álvarez en 2024 por 75 millones de euros, tiene la intención de retenerlo con su contrato que tiene vigencia hasta junio de 2030. Barcelona ya lanzó una oferta que rondó los 100 millones, considerada insuficiente por el club dueño de su pase.

Publicidad

Los hinchas de Atlético de Madrid queman la camiseta de Julián Álvarez

Tras las palabras de la Araña en zona mixta, se viralizaron imágenes de hinchas del Colchonero prendiendo fuego una camiseta con el nombre y el dorsal del futbolista de la Selección Argentina. En las redes sociales, los seguidores del Atleti no se tomaron bien sus dichos.

😳🇪🇸 HINCHAS DEL ATLÉTICO MADRID QUEMANDO LA CAMISETA DE JULIÁN. pic.twitter.com/esJufu94gh https://t.co/v46NrO0Bnq — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2026

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

Publicidad

Datos clave