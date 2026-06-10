El momento de Lionel Messi con Daníel Guðjohnsen, hijo de un excompañero suyo en Barcelona

Tras el partido amistoso jugado en Alabama, un futbolista de Islandia se arrimó a Leo para decirle que su padre había jugado con él en el Barça. Al capitán de la Selección Argentina lo tomó por sorpresa y se quedaron charlando unos segundos.

La vigencia de Lionel Messi a pesar del paso de los años hace que trascienda generaciones. De modo tal que ya enfrenta en la cancha a los hijos de jugadores con los que compartió vestuario a principios de su carrera. Como por ejemplo, Daníel Guðjohnsen, integrante de la Selección de Islandia e hijo del ex Barcelona Eiður Guðjohnsen.

El futbolista europeo se arrimó a Leo cuando terminó el partido amistoso disputado en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama, con el que la Selección Argentina realizó su último ensayo antes de presentarse ante Argelia en el debut de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canada 2026.

Daníel Guðjohnsen, que ingresó a los 82 minutos, aprovechó la ocasión en el post (del compromiso que terminó con victoria 3 a 0 para los dirigidos por Lionel Scaloni) para hablar con Lionel Messi y recordarle que su padre había compartido plantel con él en el Barcelona entre 2006 y 2010, antes de que pegara el salto al Mónaco.

De hecho, en las imágenes que captó la transmisión del encuentro, dieron cuenta de que Messi recordaba perfectamente a Eiður Guðjohnsen. Ambos charlaron unos segundos y tras saludarse acordaron un intercambio de camisetas en la zona de camarines.

😮 La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra 𝐞𝐥 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐞𝐱𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨 Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026

”Me dijo te acordás quién soy y la verdad me sorprendió. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen y la verdad no me acordaba era muy chiquito. Solo me acuero de haberlo cruzado en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico”, comentó la Pulga en zona mixta a raíz del inesperado reencuentro que tuvo.

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Los títulos que ganaron juntos Lionel Messi y Eiður Guðjohnsen

Lionel Messi y Eiður Guðjohnsen compartieron plantel en el Barcelona durante cuatro temporadas, periodo en el que cosecharon 6 títulos, 4 nacionales y 2 internacionales: la Supercopa de España 2006 y LaLiga, Copa de Rey y Supercopa de España 2009; y la UEFA Champions League y Supercopa de Europa 2009.