Lionel Scaloni explicó por qué hizo el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en Argentina vs. España

Una de las principales razones por la que Argentina nunca pudo ser más que España en la final del Mundial 2026 fueron los cambios de Lionel Scaloni. A diferencia de otros partidos, donde los ingresos desde el banco fueron determinantes para las remontadas, el entrenador no pudo repetirlas en Nueva Jersey. De hecho, una de las variantes más sorpresivas fue la del ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

A los 13 minutos del segundo tiempo, el DT decidió utilizar una ventana para hacer un cambio de lateral derecho, algo que tomó por sorpresa a más de uno porque el hombre de River estaba haciendo un buen partido. La modificación no alteró en absoluto el trámite del compromiso, que siempre encontró más cómodos a los europeos. Tras el 0-1 final, el estratega explicó el motivo de esa sustitución.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de Argentina, Scaloni confirmó que el cambio de Molina por Montiel fue por razones físicas. Más allá de su buen rendimiento, Cachete no estaba óptimo para seguir en el campo y es por eso que fue reemplazado.

“Es evidente que hoy pasamos muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos clave que no esperábamos. Tuvimos que cambiar a 3 de los 4 jugadores de la defensa“, argumentó el entrenador, dejando en claro que la salida de Montiel fue por razones similares a las de Cristian Romero y Lisandro Martínez.

De esta manera, quedó descartada cualquier tipo de versión que indicaba que la variante de marcador de punta había sido por un motivo táctico. Los únicos dos cambios estratégicos fueron los ingresos de Paredes y Giuliano Simeone por Nico González y De Paul. De los otros cuatro, tres fueron por lesión y otro para reordenar al equipo luego de la expulsión a Enzo Fernández.

Molina y Montiel llegaron con lo justo al Mundial

No es casualidad que el cambio de lateral derecho se haya visto repetidas veces a lo largo de la Copa del Mundo, sin importar quién empezaba como titular. Salvo ante Austria (Molina jugó los 90′) y Jordania (no jugó ninguno de los dos), el DT hizo esa modificación en todos los encuentros.

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El del Atlético de Madrid llegó al Mundial recuperándose de un desgarro muscular grado 1 en el muslo izquierdo, mientras que el de River finalizó la temporada recién recuperado de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Esto mantuvo en vilo a Scaloni hasta último momento, a tal punto de que llevó a Agustín Giay y Nicolás Capaldo a la gira previa, por si debía cortar a uno de la nómina.

Argentina vs. Argelia: Molina reemplazó a Montiel a los 45′.

Argentina vs. Austria: Molina jugó los 90′.

Argentina vs. Jordania: jugó Exequiel Palacios de lateral derecho.

Argentina vs. Cabo Verde: Montiel reemplazó a Molina a los 104′.

Argentina vs. Egipto: Montiel reemplazó a Molina a los 73′.

Argentina vs. Suiza: Montiel reemplazó a Molina a los 85′.

Argentina vs. Inglaterra: Montiel reemplazó a Molina a los 72′.

Argentina vs. España: Molina reemplazó a Montiel a los 58′.

Síntesis

Ante España, Gonzalo Montiel salió por Nahuel Molina a los 58 minutos por problemas físicos .

salió por a los 58 minutos por . Montiel y Molina alternaron en casi todos los partidos por recientes desgarros musculares .

alternaron en casi todos los partidos por . Lionel Scaloni sumó a Giay y Capaldo en la gira previa por dudas físicas.