El pibe, que jugó en lugar de Thiago Almada, la rompió ante Estudiantes de Río Cuarto en la victoria del Millonario por 1 a 0.

Cuando Leonardo Ponzio confirmó la formación de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto hubo un nombre que sorprendió y fue el de Lautaro Pereyra. Thiago Almada recibió el alta médica el pasado sábado y el entrenador optó por no exigirlo de entrada, por eso apostó por el talentoso juvenil que ya mostró condiciones en sus primeros partidos en Primera.

Si bien River no brilló, su gran figura fue Lautaro Pereyra, que permanentemente pidió la pelota, se asoció con sus compañeros y tuvo varios intentos al arco, aunque pocos fueron entre los tres caños. El pibe analizó la victoria del Millonario ante el elenco cordobés en diálogo con ESPN: “Muy contento por el grupo y por el partido que hicimos”.

¿Por qué le costó a River?

“Después de 21 días costó la verdad, pero el grupo bien. En la semana estuvimos bien y nos faltó cerrar a lo último, pero al grupo lo vi bien”, dijo Pereyra. Por otro lado, fue consultado por su estilo de juego y el pibe lo describió: “Soy un encarador tiene velocidad y me gustan los mano a mano”.

Lautaro Pereyra antes Estudiantes de Río Cuarto. (Foto: Getty).

Pereyra reveló quién es su referente

Lautaro Pereyra apenas tiene 18 años, por lo que sus referentes son actuales. Al talentoso juvenil le preguntaron sobre su principal referente y no dudó: “Neymar”. Es una elección lógica para un chico de esa edad, que en sus años formativos veía al crac brasileño en su mejor nivel en clubes de la talla de PSG.

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