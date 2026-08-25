Tenía todo arreglado con su nuevo club y el astro brasileño intentó frenar la operación para que refuerce a su equipo en la Copa Sudamericana.

Aunque el Torneo Clausura está en marcha, los equipos aún se mueven en el mercado de pases. Racing es uno de ellos y está a punto de sellar la salida de Gastón Martirena, que le liberará un cupo para incorporar, con vencimiento al 2 de septiembre.

El lateral uruguayo perdió terreno este año en la consideración de Juan Pablo Vojvoda, por lo que consideró una salida para volver a tener rodaje. Nacional de Montevideo será su nuevo destino. En las próximas horas habrá revisión médica y firma del contrato a préstamo hasta diciembre de 2027 con opción de compra para el Tricolor.

En medio de esta negociación, el periodista Federico Buysan reveló una charla paralela que pudo haber cambiado el panorama de esta operación. Neymar intentó convencer a Martirena de que se sume a Santos en lugar de a Nacional.

“El propio Neymar llamó al lateral uruguayo para intentar seducirlo y que vaya a ganar la Sudamericana. Martirena le explicó a Neymar su deseo de jugar en Nacional y que ya le había dado la palabra a los tricolores”, explicó Buysan sobre lo ocurrido en la mañana de este martes.

De esta manera, Martirena regresa a su ciudad natal para tener su segunda experiencia en el fútbol uruguayo luego de lo que fue su paso por Liverpool en sus primeros pasos como profesional.

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Los números de Gastón Martirena en Racing

Desde su llegada a la Academia, el lateral derecho de 26 años disputó un total de 109 partidos, en los que convirtió 12 goles y aportó 14 asistencias. Además recibió 20 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 8009 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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