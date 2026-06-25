Finalmente se dio el tan ansiado debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de Neymar Junior. El futbolista de Santos ingresó a los 75 minutos del encuentro que Brasil le ganó 3 a 0 a Escocia en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami por la tercera jornada de la fase de grupos.

Al mismo tiempo, significó el retorno de Ney a la Verdeamarela, luego de casi 3 años. La última vez había sido en octubre del 2023, cuando en un partido contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas sufrió rotura de ligamentos en una de sus rodillas (lesión que lo marginó de las canchas por un poco más de un año).

Por eso, el hecho de que Carlo Ancelotti lo haya hecho entrar al campo de juego para sumar unos minutos ante el elenco británico le generó a Neymar una alegría por partida doble. ”Fue un momento muy especial porque había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y volver hoy fue una alegría muy grande”, comentó el protagonista en conversación con DSports.

Además, en la charla que mantuvo con Marcelo Benedetto, el ex Barcelona y París Saint-Germain se tomó unos segundos para mencionar a Lionel Messi: ”Afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, imaginate afuera. Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, lo quiero mucho, es un gran amigo. Hablé con él estos días”.

"EN LA CANCHA ES BUENO, IMAGÍNATE AFUERA. ES UN GRAN AMIGO. ÉL SABE QUE LO QUIERO MUCHO"



Neymar habló tras su debut con Brasil en el #MundialEnDSPORTS y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a Lionel Messi en el día de su cumpleaños. @m_benedetto #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xdNPtQPsue — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Asimismo, aprovechó la oportunidad para destacar, una vez más, el respeto que recibe desde la Argentina (en abril visitó el Nuevo Gasómetro para jugar contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana y fue ovacionado por el público local). ”Gracias a todos en Argentina por el cariño que me dan”, expresó.

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El rival de Brasil en los 16vos de final saldrá este 25 de junio

Brasil se adjudicó el primer puesto del Grupo C con 7 unidades y una diferencia de gol de +6, 3 más que Marruecos que sumó la misma cantidad de puntos. Ahora, espera por los resultados del Grupo F de este jueves 25 de junio para saber quién será su rival en los 16vos de final.

De momento, Países Bajos y Japón acumulan 4 puntos, les sigue Suecia con 3 y cierra Túnez con 0. Por cierto, en la última fecha chocan los neerlandeses con los tunecinos y los japoneses con los suecos. Los que se ubiquen en el segundo lugar, chocarán con la Verdeamarela.

En síntesis

Neymar Junior ingresó a los 75 minutos en su debut del Mundial 2026.

ingresó a los 75 minutos en su debut del Mundial 2026. Octubre del 2023 fue su último partido oficial antes de romperse los ligamentos.

fue su último partido oficial antes de romperse los ligamentos. 3 a 0 fue la victoria definitiva de Brasil frente a Escocia en Miami.