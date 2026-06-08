El ex River se podría meter en el once inicial para el debut en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio en Kansas City.

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos más de dos semanas antes del debut en la Copa del Mundo 2026, el cual está pautado para el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Principalmente, para ensayar y encarar los partidos amistosos con el fin de tener un panorama más claro con el estado futbolístico, mental y sobre todo físico de cada convocado.

De hecho, las dudas del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni se basan en los jugadores que están lesionados y que serán analizados a fondo en las próximas horas para saber si finalmente será necesario hacer algún cambio más en la nómina, al obligado por el desgarro de Leonardo Balerdi (la Albiceleste tiene tiempo hasta el lunes 15 de junio para advertir a la FIFA de la o las modificaciones).

En ese sentido, uno de los que más atención se lleva es Leandro Paredes, que dio muestras de sentir una dolencia muscular el pasado 28 de mayo en el partido que jugó con Boca frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores. Desde entonces, trabaja diferenciado por lo que oficialmente se informó como una sobrecarga muscular.

Con este escenario, el que aumenta sus probabilidades para decir presente en el debut es Exequiel Palacios. El ex River, luego de la lesión en el aductor que sufrió en septiembre y que lo tuvo apartado de las canchas hasta enero pasado, se hizo un lugar entre los titulares del Bayer Leverkusen. Acumuló un total de 1580 minutos en 25 partidos, por lo que está sano y en óptimas condiciones futbolísticas, tal como ya se vio durante los 81 minutos que disputó ante Honduras el último sábado.

Exequiel Palacios, con chances de estar en el debut de Argentina en la Copa del Mundo. Getty Images.

A propósito, Scaloni ya practicó con Palacios en el mediocampo en el entrenamiento del lunes, en donde acompañó a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, por lo que es posible que los mencionados sean parte de la alineación contra Islandia.

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Nico Paz ya estaría en condiciones de jugar

Nico Paz llegó con una dolencia en su rodilla izquierda producto de una minifractura que se le originó por un golpe en el encuentro que disputó con el Como 1907 frente al Hellas Verona por la Serie A el pasado 10 de mayo. Por eso no jugó ante Honduras. Sin embargo, ya se entrenó con normalidad, por lo que podría aparecer unos minutos ante Islandia para llegar con ritmo a la Copa del Mundo 2026.

En síntesis