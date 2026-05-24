Roberto Ayala reconoció el error que a la Selección Argentina le costó la eliminación en Francia 98

La Selección Argentina, para el momento de la Copa Mundial de Francia 1998, contaba con grandes figuras como Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Diego Simeone, Claudio López y Juan Sebastián Verón. Todos ellos de mitad de cancha hacia adelante dentro de un esquema que confeccionaba, nada más ni nada menos, Daniel Alberto Passarella.

Y en el fondo, la figura más destacada era Roberto Ayala, quien actualmente se desempeña como colaborador de Lionel Scaloni. El Ratón se ganó su lugar en el combinado nacional por lo que fueron sus tres temporadas previas en el Napoli. De hecho, después del Mundial fue transferido al AC Milan, en donde jugó hasta el 2000.

No obstante, dicho por él mismo, cometió un error en el encuentro con Holanda (hoy Países Bajos) en Marsella por los Cuartos de Final que a la Selección Argentina le costó la eliminación. Una pelotazo de Frank de Boer la paró Dennis Bergkamp en el área, enganchó, Roberto Ayala pasó de largo, y de revés el por entonces jugador del Arsenal definió ante la salida de Carlos Roa. Fue el 2 a 1 cuando ya iban 89 minutos.

”La de Bergkamp, el pase de de Boer es muy bueno, pero si yo lo leo la despejo de cabeza. Viste cuando le decimos a los defensores que en la pelota deliverada hay que escapar… Eso era una pelota deliverada y tenía que escapar. Si escapaba tenía otra vida”, reconoció Roberto Ayala en una conversación que mantuvo en el contenido de straming ”Clank!”.

Roberto Ayala y Ariel Ortega contra Dennis Bergkamp en aquel partido del 4 de julio de 1998. Getty Images.

En esa misma línea de sinceridad total, el también ex Ferro y River admitió su equivocación en la secuencia en la que Owen anotó el 2 a 1 para Inglaterra en los Octavos de Final de ese mismo Mundial. ”En la de Owen a mi me agarra de frente. Jamás un defensor tiene que estar esperando a un delantero de frente. Yo tenía que estar perfilado, intentar cortar esa velocidad de él y sin embargo me pasó…”, aceptó.

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Argentina en la Copa del Mundo de Francia 1998

La Selección Argentina debutó en el Mundial de Francia 1998 con una victoria 1 a 0 sobre Japón. Luego venció 5 a 0 a Jamaica y superó 1 a 0 a Croacia. De esa manera, clasificó primero a los Octavos de Final, instancia en la que eliminó a Inglaterra por penales tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular. Ya en los Cuartos cayó con Holanda 2 a 1 y se despidió de un certamen que ganaría el combinado local al vencer en la Final 3 a 0 a Brasil.