Hugo Sánchez tras la eliminación de Inglaterra: ”Los argentinos son maestros y nosotros debemos aprender”

La Selección Argentina otra vez llegó a la Final de la Copa del Mundo. Ahora lo hizo en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras derrotar a Inglaterra en la Semifinal que se disputó en el Estadio de Atlanta. Ahora irá frente a España en el MetLife de Nueva Jersey.

Y quien destacó el trabajo de la Scaloneta fue Hugo Sánchez, leyenda de la Selección de México, que en su rol como comentarista de ESPN expresó: ”Argentina tiene ese orgullo, esa habilidad, esa sangre con la cual hace que reaccione en el momento oportuno. Se veía abajo del marcador y esa dignidad que tienen dentro del campo… Tienen formas y maneras y los argentinos están demostrando a lo largo de la historia”.

Asimismo, el Pichichi recordó las derrotas que le tocaron vivir en la Copa América frente a la Albiceleste: ”Yo como mexicano he sufrido las consecuencias. Jugué una final de Copa América con Argentina en Ecuador y como entrenador igual. En Venezuela 2007 caímos con Argentina en la Semifinal”.

Para cerrar, Hugo Sánchez resaltó que Argentina debe ser un modelo a seguir por México: ”Es ahí en donde nosotros debemos ser humildes y aprender de los grandes, de los importantes, de los poderosos. Los argentinos son maestros en cuándo hay que meter la pata, cuándo hay que mostrar carácter, cuándo hay que ser inteligente, cuándo hay que ser contundentes. Están demostrando los argentinos como durante muchos años lo hicieron los italianos. Llegaron otra vez a la Final por esa dignidad deportiva”.

Argentina venció a Inglaterra 2 a 1 en Atlanta. Getty Images.

¿Cuándo juegan Argentina y España la Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Será la séptima en la historia de la Albiceleste y la segunda de la Roja.

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Por otro lado, Francia e Inglaterra chocarán en el duelo correspondiente al tercer y cuarto puesto. Dicho cruce se desarrollará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (por cierto, para los franceses será la despedida de Didier Deschamps del banco galo).

En síntesis