Inter acecha a Nico Paz y Máximo Perrone, las joyas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El director deportivo del Como 1907 se refirió a los rumores que relacionan a Máximo Perrone con el Inter de Milán.

El Inter de Milán, de acuerdo a diferentes reportes de la prensa italiana, está al acecho del Como 1907. Por un lado, estaría a la espera de lo que decida el Real Madrid con Nico Paz, y por el otro, ya habría puesto sus ojos en Máximo Perrone, quien, además, se perfila para ser una de las novedades en la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, en una entrevista con el periódico Corriere dello Sport, Carlalberto Ludi, director deportivo del club ubicado en la región de Lombardía, se refirió a ambos casos, dejando en claro cuál es su postura frente a un proceso de mercado de pases en el que ya sabe que le sonará el teléfono.

“Nos encontraremos con el Real Madrid al final de la temporada para entender sus intenciones. Desde nuestro punto de vista, el futuro está con Nico Paz. No solo lo esperamos, sino que queremos que se quede. Confiamos en poder contar con él para la próxima temporada. Obviamente, no podemos controlarlo todo, así que estamos preparados para cualquier escenario”, comentó el directivo, exhibiendo de esta manera su idea de retener a la joya de la Selección Argentina para lo que será una temporada 2026/2027 en la que muy posiblemente el Como tenga participación internacional (de momento está clasificando a la Conference League, pero, a falta de 3 jornadas para el cierre de la Serie A, está a 3 puntos de la zona de Champions League).

Asimismo, en referencia con el presunto interés del Inter de Milán sobre Nico Paz, Ludi no descartó la existencia de sondeos: “No ha habido ninguna conversación oficial con ellos. En absoluto”.

Nico Paz y Máximo Perrone en el Como 1907. Getty Images

Y a raíz de los rumores del Nerazzurro con Máximo Perrone, comentó: “No es de extrañar que se hable de él, pero aún no hemos recibido ninguna oferta. Perrone ha tenido una evolución impresionante, también desde el punto de vista carismático”.

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Máximo Perrone, el apuntado de Lionel Scaloni para sumarse como una alternativa en el mediocampo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Máximo Perrone fue citado por primera vez por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo del 2025, momento en el que la Selección Argentina se enfrentó a Uruguay en Montevideo y a Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Luego reapareció en noviembre para hacer su debut con la mayor en el amistoso con Angola y se volvió a meter en la última convocatoria para los partidos con Mauritania y Zambia.

De esta forma, queda en evidencia que Lionel Scaloni lo tiene muy en cuenta para el armado de la lista de 26 jugadores que debe enviar a la FIFA a fines de mayo. Además, su gran presente en el Como lo expone como una buena alternativa para un mediocampo que seguirá teniendo como principales opciones a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

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En síntesis